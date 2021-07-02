Вызывает ли курение вейпа рак полости рта: научные данные и “болезнь вейперов”

За последние пять лет популярность электронных сигарет и вейпов взлетела в разы, благодаря рекламе, которая указывает, что они намного безопаснее обычных сигарет и несут меньше вреда здоровью. Но так ли это на самом деле? О том, бывает ли рак губы от вейпа, что такое болезнь вейперов - в нашем материале.
Вейп - это особое электронное устройство, похожее на ингалятор, которое из смеси некоторых веществ создает пар для вдыхания, а при выдыхании образуется клуб плотного дыма. Жидкость для вейпа может быть разных вкусов, от абрикоса до томатов, содержать никотин или быть без него. Чаще всего используются никотиновые жидкости. Популярность такого устройства заставила научное сообщество задуматься над тем, вредно ли оно и чем может быть опасно.
Проводилось пока не так много научных исследований по поводу того, какие именно заболевания может вызывать курение вейпа и может ли он привести к раку полости рта. В одном из иностранных исследований указывается, что в жидкости, которая используется для курения, помимо никотина содержатся вещества, которые повышают риск развития рака. Например, тяжелые металлы, карбонилы, ароматизаторы и активные формы кислорода. Также во время процесса вейпинга электронная жидкость испаряется нагревательным элементом, а высокие температуры способствуют переносу тяжелых металлов (например, никеля, кадмия, хрома и свинца) в саму курительную смесь, в которой также могут присутствовать мышьяк и кремнезем. Все эти вещества, а также химические пары, образующиеся при вейпинге, могут изменять или повреждать эпителиальные клетки, что приводит к язвам или раку полости рта. Нельзя сказать точно были ли зарегистрированы конкретные случаи рака губы, горла или гортани вследствие использования вейпа, потому что курение в принципе провоцирует подобные заболевания, однако такая болезнь, как “болезнь вейперов” действительно существует. Из-за нее погибло более 60 человек.
Болезнь вейперов, которая в оригинале называется VAPI или EVAPI, впервые была зарегистрирована в начале осени 2019 года в Америке. Тогда правительство страны сообщило о необычной и внезапной вспышке тяжелых заболеваний легких, в основном среди молодежи. Болезнь очень похожа на пневмонию, однако пациент во время нее не реагирует на антибиотики, хотя именно они лечат пневмонию. Ученые установили, что это опасное для жизни состояние и связали его с использованием электронных сигарет. Всего было обнаружено более 2700 заболевших, среди них случались и летальные исходы. В некоторых случаях в вейпах присутствовали смолы запрещенного вещества и именно от курения таких вейпов больше всего смертей. На данный момент “болезнь вейперов” пошла на убыль, и число заболевших значительно сократилось.
Пока недостаточно научных данных, которые описывали бы все опасности курения электронных сигарет, но те факты, что уже есть, говорят о том, что заболеть раком губы, гортани, горла и т.д. вполне реально. Это касается и обычных сигарет, но в электронных опасность представляют еще курительные смеси, ароматизаторы, факт нагревания, а также токсичные вещества.