Кто такой Виталий Наливкин?

Виталий Наливкин уже стал мемом, легендарным персонажем на территории русскоязычного интернета. О том, кто этот человек и чем он знаменит - в нашем материале.
Впервые о Наливкине заговорили в 2019 году, когда на ютуб-канале “BARAKuda” вышел первый видеоролик с его участием. Он был сделан как сюжет на телевидении, а его главным героем чиновник из Уссурийского края Виталий Наливкин. В сюжете ведущая рассказывает о том, что жители одного из городов края задаются вопросом, куда вести первоклассников, ведь школ на всех детей не хватает. Однако решение проблемы не заставило себя ждать в виде Виталия Наливкина. Он нашел помещение для школы, да не простое, а недостроенное заброшенное здание, заставил рабочих клеить обои на грязные стены и сообщил, что ученики смогут пойти в новую школу уже в сентябре. В других роликах, он боролся с ржавой водой полным ее перекрытием, от неприятного запаха на улицах развешивал на столбы автоматические освежители воздуха, очищал пруд химикатами, предотвратил пожар, изъяв у отдыхающих на природе спиртные напитки и т.д. Также он запретил проводить концерт Rammstein, вырубать леса, подарил молодой семье новое жилье (посередине болота), выступил против коррупции и коронавируса. В общем, вместо пустых слов, он всегда эффективно и быстро решает самые острые проблемы Уссурийского края и его жителей.
Как заявляли авторы проекта, Виталий Наливкин - это собирательный персонаж российских чиновников, которые порой делают абсурдные вещи под видом решения реальных проблем. Наливкин был создан, чтобы привлечь внимание к самым главным проблемам Уссурийского края, и у него это получилось. Первые видеоролики выглядели настолько реально и были так похожи на региональные новостные репортажи, что зрители поверили, будто на экране настоящий представитель власти и его методы решения проблем тоже реальные.
Слава пришла к председателю исполнительного комитета Уссурийска практически сразу, потому что происходящее в роликах хоть и вызывает смех, все равно очень напоминает российскую действительность. Сейчас на канале более 30 подобных сатирических видеороликов, их суммарно посмотрели более 111 миллиона раз. Спустя пару месяцев после выхода первого сюжета, о Наливкине рассказали на одном из федеральных каналов. Также его обсуждали в студии программы “Место встречи”, где российские депутаты, в том числе, Милонов, на самом деле подумали, что перед ними реально существующий чиновник и не поняли, что это шутка. Кроме этого, про Наливкина сняли документальный фильм.
Такого рода деятельность не могла не привлечь к себе внимание правоохранительных органов. В одном из роликов по сюжету Наливкин поймал подполковника, у которого изъяли чуть ли не килограммы денег. После этого Наливкина задержали на 5 суток.
Уссурийского чиновника играет обычный человек, Андрей Неретин. Все свое детство он провел в детском доме, потому что был круглой сиротой. В юности занимался профессионально спортом, однако за угон машины попал в тюрьму. Неретина заметили в социальных сетях и предложили ему исполнить роль Виталия Наливкина.