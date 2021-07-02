С кем встречается Валя Карнавал
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С кем встречается Валя Карнавал

3:00:077/2/2021,Ирина НоваяФото: instagram.com/karna.val
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Когда Вале исполнилось 17, она зарегистрировалась в ТикТок и попробовала снимать видеоролики. Они пришлись по вкусу аудитории, число подписчиков стало быстро расти.

Окончив 9-й класс, Валя переехала в Ростов, где поступила в колледж

История творческого успеха 19-летней звезды ТикТока Вали Карнавал началась всего пару лет назад. Но её уже успели включить в список Forbes, состоящий из самых оплачиваемых блогеров видеоплощадки. Там Валентина Карнаухова, а именно так зовут девушку на самом деле, успела заработать больше 3-х миллионов рублей на осень 2020-го.
Короткие ролики Вали содержат танцы, занятия спортом, забавные сценки от первого лица. Артистичность девушки позволила ей сняться в сериале «Отпуск» и записать прославившиеся в ТикТоке треки «Психушка», «Опять домой» и «Ромашки».
На личном фронте у Вали всё не так радужно: недавно она рассталась с известным российским исполнителем Егором Кридом. По слухам, отношения длились с лета 2020 года.

«Здарова, бандиты»
Как девушка из ростовского села Новобатайск стала одной из узнаваемых персон среди молодёжи? Благодаря своим талантам и настойчивости, конечно. Детство Валя провела в доме с печным отоплением. За нищету её дразнили в школе. Ситуация ухудшилась, когда отец Вали погиб от онкологии.
Окончив 9-й класс, Валя переехала в Ростов, где поступила в колледж. Для оплаты дешёвой комнаты в коммуналке ей пришлось устроиться в организацию, проводящую квесты. Там она работала актрисой в ночную смену. А утром отправлялась в колледж. Закончить его в таком режиме не удалось, пришлось бросить.
Когда Вале исполнилось 17, она зарегистрировалась в ТикТок и попробовала снимать видеоролики. Они пришлись по вкусу аудитории, число подписчиков стало быстро расти.
Доход на ТикТоке позволил Вале переехать в Москву и заняться музыкой. Треки быстро обрели популярность. В 2020-м году девушку позвали сниматься в сериал «Отпуск» на канале ТНТ.
К концу прошлого года Валя выпустила автобиографический роман «Здарова, бандиты». Именно этой фразой она любит приветствовать своих подписчиков.

А была ли пара?
В январе 2021 года соцсети Вали расцвели постами о романе с Егором Кридом. Певец информацию проигнорировал, что неудивительно при его скрытности в отношении личной жизни.
Поклонники обратили внимание, что Валя и Егор вместе праздновали новый 2021 год, чуть раньше – ездили отдыхать в Дубаи. Прошлым летом пара снималась в клипе к песне Крида «Девочка с картинки». Предполагается, что именно тогда завязались отношения.
Весной 2021-го на шоу «Вопрос ребром» Егор удивил поклонников намёком, что его сердце свободно. В это же время ТикТок Вали наполнялся постами с грустными песнями о расставании.
25 июня Егор отметил 27-летие, после которого закатил вечеринку. Среди гостей видели многих известных блогеров и исполнителей – Джигана, Даню Милохина, Тимати, Нату Рудову, Аню Покров, Клаву Коку. Только Вали Карнавал среди приглашённых не было. По крайней мере, об этом говорят видеоролики, отснятые на празднике.
На конец июня Валя игнорирует связанные с Егором вопросы в своих аккаунтах, а кое-где даже закрыла комментарии. Есть вероятность, что сердце девушки пока свободно.

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