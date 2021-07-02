Как с помощью четырех уловок тела выглядеть уверенным - узнайте!

Мы все можем согласиться с тем, что уверенность - это черта, которая очень привлекательна при поиске партнера. В уверенных в себе людях есть что-то, что успокаивает вас и облегчает общение с ними.
Конечно, у них, вероятно, есть свои собственные проблемы, которые нужно решить, но они не носят их на рукавах. В целом, им довольно комфортно в том, кто они есть, и это видно во всем, что они делают, пишет yourtango.com.
Хотя мы стараемся не судить о книге по обложке, иногда это все, что нам нужно. То, как человек ходит, разговаривает и двигается, может многое сказать о его характере и, в конечном итоге, стать решающим фактором в том, подходите ли вы к нему или нет.
Правильно ли говорит ваш язык тела вашим потенциальным женихам?
Вот как стать более уверенным, используя язык тела и усиливая свой шарм.
1. Сохраняйте улыбку на лице.Вы когда-нибудь изо всех сил старались поговорить с кем-то, кто хмурится, хмурится или постоянно делает «недовольное лицо»? Скорее всего, ответ отрицательный.
Ваша улыбка много говорит о вас как о личности, потому что, когда человек улыбается, это обычно означает, что он счастлив и уверен в том, кем он является как личность. Призывающая улыбка - мощный инструмент, который не только позволяет людям узнать, что вы доступны, но также позволяет вам флиртовать и сообщать о том, что вам нравится и / или не нравится, не говоря ни слова.
2. Держите спину прямо, живот внутрь, а грудь наружу.Военные правильно понимают, что они выглядят уверенно и авторитетно. Большинство людей даже не осознают создаваемый ими образ, когда они стоят или даже просто гуляют по улице.
Например, спящие обычно выглядят ленивыми, неуверенными в себе и боятся окружающего мира. Люди, которые ходят в медленном темпе, обычно более расслаблены, но очень внимательны к деталям, в то время как любители скоростной ходьбы более нетерпеливы и отвлекаются.
Сделайте ставку прямо и идите прямо. Ключ в том, чтобы найти этот баланс и понять, как движется ваше тело, чтобы вы могли контролировать сообщения, которые вы отправляете.
Просто предупреждение: не переусердствуйте. Вы хотите выглядеть спокойным, хладнокровным и собранным. Слишком много контроля сделает вас похожим на робота. Никто не любит палку в грязи.
3. Не говорите слишком быстро.Не будь моторным ртом. Если говорить слишком быстро, это не только сбивает с толку собеседника, но и показывает, что вы, возможно, не особо обдумываете то, что говорите.
Старайтесь говорить в стабильном темпе и тренируйтесь находить ритм в своих словах. Не забывайте следить за своим дыханием. Когда вы увлечены, можно время от времени делать паузы, потому что это показывает, что вы внимательны, умны и серьезно относитесь к тому, что говорите. Это также позволяет вам мудро подбирать слова.
4. Используйте свои руки.
Это очень важно, особенно для мужчин. Женщины любят мужчин с красивыми руками, особенно когда они умеют ими пользоваться. Вы обязательно должны воспользоваться этим, посылая им сигналы уверенности.
Узнайте, как включить их в свое общение. Старайтесь не ерзать и не делать шатких движений. Расслабьтесь и используйте плавные движения, чтобы выразить и выделить определенные слова во время разговора. Это покажет вашему собеседнику, что вы умеете выражать себя и чувствуете себя комфортно при этом.
Опять же, найдите баланс в движениях, так как слишком много будет выглядеть более женственно, чем вам может быть комфортно. Попробуйте и посмотрите, как это сработает для вас.
Нужна помощь? Попробуйте выполнить это задание: попросите друга честно подражать вам. Это даст вам представление о том, как вас видят другие, и позволит вам внести изменения в те области, которые вы хотите улучшить.
Если у вас нет друга, которому вы можете доверить это сделать, или если вы просто не чувствуете себя комфортно, прося о помощи, вы также можете сделать это для себя. Прыгайте перед зеркалом и оцените себя в этих четырех областях. Узнавая, как быть более уверенным, будьте честны с собой и поэкспериментируйте с некоторыми из этих идей, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас.