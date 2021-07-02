Отрицательные черты знака зодиака Близнецы назвали астрологи

Близнецы, рожденные в период с 21 мая по 20 июня, часто считаются знаком зодиака с «раздвоенной» личностью. Многие считают, что личность Близнецов веселая и общительная, но, как и любой знак, отрицательные черты Близнецов вполне реальны.
В этих чертах и характеристиках Близнецов есть доля правды. Несмотря на то, что Близнецами управляет Меркурий и они склонны говорить о вещах, в них есть и таинственная сторона.
Но у знака зодиака Близнецы очень подвижный характер, и они всегда ищут новое приключение. Воздушный знак, этот знак зодиака способен адаптироваться к любой ситуации и добиться успеха, пишет yourtango.com.
Хотя они быстрые коммуникаторы и имеют одни из самых разумных точек зрения, временами это может перевешивать темная сторона Близнецов.
Вот 5 отрицательных черт Близнецов, которые могут отталкивать других.
1. СаркастическийБлизнецы - плюсы словесной иронии и сарказма. Даже в самых серьезных ситуациях их смекалка и сухой юмор станут первой реакцией этого знака.
Сарказм может раздражать, особенно если вы ищете от них искреннего совета. Они могут предложить это, но не после того, как впервые заговорили таким образом, чтобы вы почувствовали раздражение или раздражение.
2. ЛетучийБлизнецы, как и другие воздушные знаки, ненавидят быть привязанными. В результате они редко ищут обязательств и предпочитают быть одинокими или одинокими, чтобы исследовать, что может предложить жизнь.
Даже в преданных дружбе и отношениях Близнецы будут искать разных друзей или даже разных партнеров и, не колеблясь, уйдут, если найдут то, что, по их мнению, лучше, чем то, что у них есть.
3. ИмпульсивныйИх беззаботный характер сопровождается склонностью к импульсивности. Они быстро входят в ситуации, не думая о последствиях, и строят дополнительные планы на случай, если что-то не сложится. Вот почему Близнецов можно считать опасными.
Часто Близнецы в результате попадают в беду и становятся капризными, если не могут найти выход из ситуации. По иронии судьбы, это также заставит их попытаться решить проблему импульсивным способом.
4. МатериалистическийКак и другие воздушные знаки, Близнецов привлекают красота, ум и обаяние. Однако это не всегда относится к внутренней красоте.
Близнецы оценивают, что красиво или очаровательно на поверхности, и преследуют эти вещи в своем стремлении к свободе. Это часто может привести к случайным встречам и знакомствам, что часто является их предпочтением.
5. БеспокойствоУ многих Близнецов есть проблемы с беспокойством. Из-за своей импульсивной природы они могут попадать в стрессовые ситуации, с которыми трудно справиться, и заставляют их беспокоиться. Когда это происходит, они либо закрываются, либо набрасываются на окружающих.
Как выглядит плохая сторона женщины-БлизнецаНегативные черты Близнецов проявляются по-разному в зависимости от пола. «Темная сторона» женщины-Близнеца проявляется больше всего, когда она теряет контроль над своими эмоциями.
Дамы-Близнецы склонны держать все свои чувства внутри, но их текущие эмоции определенно определяют, как они проживают свою жизнь и взаимодействуют с другими. Эмоции женщины-Близнеца обычно проявляются в виде беспокойства или депрессии.
Если вы хотите женщину, на которой вы можете жениться, остерегайтесь Близнецов . Ей легко скучать и беспокоиться, что часто приводит к серьезным проблемам с обязательствами.
Женщина-Близнецы - не лучший вариант дружбы или любви для чувствительных и слабонервных (Рыбы, вы - худшая пара для Близнецов ). Эти дамы часто бывают откровенно честными, холодными и саркастичными.
Как выглядит темная сторона мужчины-БлизнецаМужчины-Близнецы - твердые яйца, и они будут держать вас в тонусе. Часто нетерпеливые и нерешительные мужчины - Близнецы с дурным характером. В отличии от женщины Gemini. А Gemini человек сложных эмоций которые выражаются в гневных порывах .
Мужчинам-Близнецам настолько нравится независимость, что, если они чувствуют себя связанными в отношениях, они бросаются в горы. Так что, если вы чувствуете собственничество, он начнет терять интерес.
Любовь Близнецов также может быть непостоянной в отношениях. Однажды он будет общаться с вами на всех ваших любимых языках любви, а на следующий день может показаться вам равнодушным.
Несмотря на то, что у них есть некоторые отрицательные черты характера, в целом Близнецы не являются отрицательным знаком.Их положительные качества определенно перевешивают отрицательные. Если вы Близнецы, вы можете избежать этой стороны себя, составив планы перед следующим спонтанным приключением и помня, что все на поверхности не является золотым.
Близнецы могут иметь свои отрицательные черты, но, как и все астрологические знаки, они также действительно хорошие люди.