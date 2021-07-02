Столото и "Русское лото" 4 июля 2021 года в тираже 1395 разыграют 900 млн и автомобили
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Столото и "Русское лото" 4 июля 2021 года в тираже 1395 разыграют 900 млн и автомобили

1:40:197/2/2021Фото: pixabay
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Огромный джекпот, автомобили и увеличенный минимальный выигрыш ждут вас 4 июля 2021 года!

Денежный эквивалент автомобиля — 600 000 рублей

Внимание! Внимание! На горизонте показался последний тираж из особо выгодной серии. Минимальный выигрыш в нём будет в 2 раза больше. Мы разыграем 12 автомобилей и множество денежных призов. И конечно, не забывайте про шанс выиграть огромный Джекпот — 900 000 000 рублей. Пора за билетами!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 3 июля.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 4 июля, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент автомобиля — 600 000 рублей.

Фраза «Минимальный выигрыш в 2 раза больше» указывает на то, что минимальный выигрыш в тиражах 200 руб., а не 100 руб., как в предыдущих тиражах № 1390 и 1391.

Источник: stoloto.ru

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