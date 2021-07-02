Погода в Бердске 2 июля: будет ли жарче, чем вчера?

2 июля, в пятницу, в Бердске существенно потеплеет. С утра установится ясная погода +15 градусов, а к обеду поднимется до +22 градусов тепла.
При этом ветер ожидается слабый северно-восточный 1.4 м/c. Влажность воздуха составит 45%. С вероятностью осадков, всего 2%.
2 июля 2021, по народному календарю отмечают народный праздник - Зосима Пчельник, в православии - день памяти святого Зосимы.
Зосима родился в 89 году во Фракии. И начал свою карьеру с обычного военного, когда же он узнал, что христианство преследуют, то он решил оставить службу, и принять христианство. Когда же об этом узнал правитель Домициан, то Зосиму отправили на суд, где потребовали отказаться от веры и принять язычество. Но, даже пытки не заставили Зосиму сделать это и тогда его обезглавили.
В народе этот день назвали Зосима Пчельник, потому что для пчел наступает самое благоприятное время. Они начинают активный сбор меда и соты быстрее обычного наполняются пыльцой.
Поэтому с ними и связаны основные приметы этого дня. Например, по тому, как ведут себя пчелы, можно выяснить какой будет урожай в году. Если в вишневом саду много пчел в этот день, значит будет много фруктов, если пчелы не хотят вылетать из ульев - будет дождь. Часто жалятся - будет засушливая погода.