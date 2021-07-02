Мощная магнитная буря 2 июля 2021: Что нужно сделать метеопатам накануне геомагнитного шторма
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Мощная магнитная буря 2 июля 2021: Что нужно сделать метеопатам накануне геомагнитного шторма

5:45:567/2/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Сложно переносят магнитные бури подростки и беременные женщины, нервная система которых легко возбудима и поэтому беззащитна. Не трудно отслеживать график магнитных бурь и корректировать свои рабочие планы и отдых.

Через 10 дней ожидается сильная магнитная буря на Земле
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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2 июня 2021 года благоприятный день с хорошей космической погодой на Земле. В начале суток до 3 часов утра отголоском прошедшего дня прогремит слабая геомагнитная буря на нашей планете, а в остальное время только небольшие возмущения будут создавать незначительные осложнения в здоровье метеопатов. Сила колебаний магнитного поля Земли в течение суток будет равняться 2 баллам. Солнечная активность слабая. По наблюдениям ученых Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца вспышек и темных пятен на поверхности нашего светила не замечено.

Сегодняшний день благоприятен для решения любых дел. Ближайшая сильная магнитная буря ожидается только 12 июля. Люди по-разному ощущают влияние колебаний в магнитном поле Земли на свой организм. Для некоторых сложным является время, когда магнитная буря непосредственно происходит, кто-то реагирует на момент вспышки на Солнце, то есть за два дня до бури чувствует ухудшение своего здоровья, многие страдают от последствий после магнитной бури.

Самым слабым звеном на Земле оказываются люди с болезнями сердечно-сосудистой системы, особенно те, кто перенес инфаркт или инсульт. Очень восприимчивы к геомагнитным штормам пожилые люди, те, кто перенес серьезные болезни и операции и имеет ослабленную иммунную систему. Сложно переносят магнитные бури подростки и беременные женщины, нервная система которых легко возбудима и поэтому беззащитна.
Не трудно отслеживать график магнитных бурь и корректировать свои рабочие планы и отдых.

Как подготовить свой организм к грядущим сильным геомагнитным бурям?

Старайтесь выполнять простые рекомендации докторов:
- Соблюдайте режим дня, спите не меньше 8 часов, это способствует стабильности нервной системы;
- Гуляйте на свежем воздухе, ходите пешком, защищайте голову от Солнца шляпой или зонтом;
- Делайте простой комплекс утренней гимнастики, закаляйте организм, принимайте воздушные и водные ванны;
- Ешьте меньше, особенно на ночь, предпочтение в питании отдайте здоровой и полезной пище;
- Откажитесь от кофе и чая, пейте воду, не употребляйте алкоголь, бросайте курить;
- Берегите нервную систему, избегайте скандалов и ссор, улыбайтесь чаще, подбадривайте окружающих.

Как организм человека реагирует на магнитные бури? В сложную космическую погоду человек может чувствовать:
- Головную боль, мигрени, головокружения, потерю сознания;
- Скачки давления;
- Нехватку кислорода, одышку;
- Слабость и быструю утомляемость;
- Бессоницу.

Как подготавливаются к магнитным бурям наши читатели:
Ирина Павловна, 47 лет:
- Сижу на диете, много пью воды. Стараюсь больше гулять. Главное - не нервничаю, смотрю на деревья, цветы, отвлекаюсь от забот и мыслей о работе и проблемах.
Светлана Викторовна, 53 года:
- Пью таблетки от давления и травы. Стараюсь раньше ложиться спать, по выходным много сплю. Гуляю с собакой по вечерам долго.
Анна Александровна, 49 лет:
- Закаляю организм, бегаю по утрам. На ночь не ем. Стараюсь быть оптимисткой.

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