3 июля 2021 года – День великого князя Святослава Игоревича: Чем он знаменит и каковы традиции праздника

Князь Святослав Игоревич был первым русским славянским князем, одержавшим большое количество побед, которые впоследствии были оценены, как имеющие огромное значение для единения славян и развития Руси. Он был сыном князи Игоря и княгини Ольги, которая в основном правила своим государством, потому что Игорь постоянно находился в военных походах и рано был убит.
Еще при жизни отца Святослав принял участие в военном походе, будучи маленьким ребенком, а к 30 годам одержал немалое количество очень значимых для будущего нашего государства. Однако самой значимой из них считается победа над Хазарским каганатом.
Довольно долгое время до нашествия на Русь татаро-монголов часть славянских племен держали в страхе хазары, постоянно устраивая карательные набеги на славян и собирая непосильную дань. Хазары в большинстве своем состояли из иудеев и тюрок и в самом каганате со временем стала ослабевать правящая верхушка из-за внутреннего раскола, основанного на разных религиях.
Из-за Хазарского каганата русичам был закрыт путь к Черному морю, Крыму, Византии и Средиземноморью. Желая избавиться от гнета хазар и параллельно открыть торговые пути, князь Святослав пошел на хазар и громкой победой смог разгромить это государство, причем сделал это настолько сокрушительно, что хазар не осталось ни в самом сердце Хазарии, но и на ее окраинах.
Эта победа имела огромное значение для славян - все племена были объединены в одно, Киевская Русь получила возможность самой торговать с Византией, Закавказьем, Хорезмом и другими государствами. Прекратилась работорговля и обложение славян непосильной данью, люди вздохнули свободно.
В этот день, 3 июля, проводили в память о победах Святослава военные поединки, проводили ритуалы в честь славянского бога Перуна, обязательно собирались за столами и устраивали пиры, вспоминая о славных подвигах князя.