Микрорайон Бердска затопило из-за лопнувшего водовода на ул. Космической в ночь на 2 июля. Смотрите фото
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Микрорайон Бердска затопило из-за лопнувшего водовода на ул. Космической в ночь на 2 июля. Смотрите фото

9:50:047/2/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Это случилось в районе 23 часов, поэтому многие горожане не заметили отключения воды, горожане спали.

Утром 2 июля дороги на микрорайоне в воде

Вчера, 1 июля, поздним вечером город на некоторое время остался без воды. Произошла авария на водоводе на Микрорайоне. Это случилось в районе 23 часов, поэтому многие горожане не заметили отключения воды, горожане спали. Вода бежала рекой по улице Космическая. Сегодня утром дороги высыхают.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ Виктор Ребиков, произошла авария на водоводе, было произведено переключение на дублирующую линию, работы по ремонту ведутся аварийной бригадой.

- будем работать все выходные, - сказал Ребиков.

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