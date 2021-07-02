Главный день перед Курбан-байрам: Что принято делать 19 июля в День Арафат?
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Главный день перед Курбан-байрам: Что принято делать 19 июля в День Арафат?

3:20:217/2/2021Фото: pixabay
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Все мусульмане, которые не участвуют в паломничестве, призываются к соблюдению строгого поста в этот день. Пост не является обязательным, но очень желателен.

молитва
Этот день паломники проводят на горе Арафат
Сюжет: Обряды мусульман
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День накануне празднования самого главного праздника у мусульман - Курбан-байрама - День Арафат, считается у мусульман самым дорогим днем в году.

Этим днем заканчивается паломничество в священным для мусульман местам - к Каабе в Мекку. Неподалеку от Мекки есть гора Арафат, на которой каждый паломник должен провести в течение дня молитву. День стояния на горе Арафат - еще одно названия праздника.

Паломничество, которое называется хаджем, обязан хоть один раз в жизни совершить каждый дееспособный мусульманин. Совершение этого священного действия по всем правилам ислама снимает с мусульманина все его грехи.

В 2021 году этот праздник наступит 19 июля. Это девятый день месяца Зуль-хиджа. Это мусульманское название месяца лунного календаря, по которому идет летоисчисление у мусульман. Поэтому даты всех праздников из года в год смещаются по общепринятому календарю.

Все мусульмане, которые не участвуют в паломничестве, призываются к соблюдению строгого поста в этот день. Пост не является обязательным, но очень желателен. Те, кто проводит день в молитве и посте, зарабатывают себе прощение грехов за прошлый и будущий год. Однако молиться и держать пост недостаточно - положено также попросить прощения у всех тех, кто может быть на вас обижен.

Пост не распространяется на паломников, больных людей, беременных и кормящих женщин, маленьких детей, женщин после родов.

Строго запрещено в этот день совершать плохие поступки, отказывать в помощи, быть в раздраженном настроении, ругаться и обижаться. А сам месяц Зуль-хиджа является для мусульман запретным. То есть в него запрещены все действия, направленные на распри. В это время не ведутся войны, конфликты, запрещена кровная месть.

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