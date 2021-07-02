Антитела к коронавирусу - какая норма переболел, привился, повторно переболел, бессимптомно
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Антитела к коронавирусу - какая норма переболел, привился, повторно переболел, бессимптомно

10:25:097/2/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Некоторые даже не подозревают, что болели коронавирусом. Так бывает, если концентрация возбудителя в крови была небольшой.

Концентрация IgG у каждого разная, она зависит от особенностей организма и тяжести перенесённого заболевания
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Больше года назад человечество столкнулось с новой коронавирусной инфекцией. Опасные последствия заболевания успели унести миллионы жизней по всему миру.
Насколько хорошо организм подготовлен к коронавирусу, можно узнать из концентрации антител в крови. На эти белковые единицы не вырабатываются сами по себе. Они появляются в ответ на введение вакцины или заражение возбудителем.

Антитела и системы
Коронавирус вызывает иммунный ответ в виде антител IgM. Они присутствуют во время острого периода заболевания. Чуть позже появляются иммуноглобулины IgG, которые помогают организму справиться с болезнью. И если IgM пропадают из крови к 21-му дню после заражения, то IgG остаются на месяцы, позволяя определить степень защищённости организма.
В России самым востребованным анализом на антитела к коронавирусу является иммуноферментное исследование сыворотки крови. Оно определяет концентрацию IgG на миллилитр.
Порядок числа антител в разных лабораторных системах отличается. Наиболее распространена в России система «Вектор Бест», её показатели схожи с «Diasorin». Титры антител в нашей статье соответствуют упомянутым системам.

Если переболел
Концентрация IgG у каждого разная, она зависит от особенностей организма и тяжести перенесённого заболевания. Через две недели после выздоровления титр составляет примерно 50-150 единиц. Постепенно показатели падают до полного исчезновения антител. В среднем это происходит за 6-8 месяцев.

Если бессимптомно
Некоторые даже не подозревают, что болели коронавирусом. Так бывает, если концентрация возбудителя в крови была небольшой. Иммунный ответ соответствующий, всего 10-40 единиц, которые исчезнут примерно за 3 месяца.

Если повторно
Прошлогодние исследования в Китае показали, что после исчезновения антител, человек может снова заразиться. Но иммунитет – это не только иммуноглобулины, но и T-клетки памяти, которые узнают возбудителя и заставляют организм выработать IgG в короткие сроки. Титр антител будет совпадать или немного превосходить показатель после первого заражения. Ориентировочно это 60-160 единиц.

Если привился
Все три отечественные вакцины по-разному влияют на антитела. Наиболее исследован титр после «Спутника V». Большинство привитых отмечают хороший прирост антител через 3 недели после второй инъекции. Но результаты у всех разные, одни радуются 60 единицам, другие отмечают до 300. Постепенно уровень IgG падает, по прогнозам, этот срок должен составлять до 2-х лет.

Если ревакцинировался
Те, кто получил вакцину одним из первых, уже задумывается о повторной. С точки зрения экспертов, это правильное решение. Российских исследований на эту тему мало. Один из создателей «Спутник V», Денис Логунов, упоминал в прессе, что титры антител у подопытных после ревакцинации оказались выше, чем после первого раза. Кстати, по информации Минздрава, для повторной прививки подойдёт любая из отечественных вакцин.

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