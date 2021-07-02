Когда в Бердске построят четвертый храм в микрорайоне Белокаменном, стало известно
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Когда в Бердске построят четвертый храм в микрорайоне Белокаменном, стало известно

11:21:247/2/2021,Алиса ЕршоваФото: «Курьер. Среда. Бердск»
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Новый храм изначально планировалось построить в низине возле кирпичного завода.

Документы на согласование строительства храма еще не поступили
Документы на согласование строительства храма еще не поступили

В конце 2020 года в Бердске заявили о строительстве четвертого храма - как сообщил настоятель храмов Бердска отец Владимир, он считает необходимым, чтобы в шаговой доступности у каждого горожанина был храм. Изначально храм планировалось построить на берегу речки Раздельной, возле недостроенного кирпичного завода. Однако встал вопрос о том, что храмы не могут строиться в низине - храм должен возвышаться над городом и его строениями. Поэтому новое место для храма было выбрано на Белокаменном.

Храм планируется одноэтажным и деревянным. Настоятелем в нем станет Александр Ляпустин, который служит около 25 лет, и последние 4 года живет в Бердске. Ранее сообщалось, что документы на строительство храма уже поданы и одобрены, однако 2 июля начальник управления градостроительства опроверг эту информацию:

- К нам еще не обращались за разрешением на строительство, документы на строительство четвертого храма в администрацию Бердска никто не подавал, - заявил 2 июля редакции «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Есиков.

Вероятно, строительство четвертого храма в Бердске затянется - отец Владимир на вопросы о четвертом храме от редакции отвечать отказался.

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