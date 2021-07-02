Минздрав России и ОНФ открыли горячую линию из-за вакцинации против коронавируса

Министерство здравоохранения совместно с Общероссийским народным фронтом запустили горячую линию по вопросам вакцинации от коронавируса.
- Сегодня идет речь не просто о третьей волне распространения уже знакомой медикам коронавирусной инфекции, а о появлении новых штаммов вируса. Чтобы им противостоять, необходим коллективный иммунитет. Для всех граждан нашей страны, которые понимают необходимость этого шага и вместе с тем испытывают некоторые сомнения, Народный фронт вместе с Минздравом запускает горячую линию, - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.
Он отметил, что отвечать на вопросы будут специалисты системы здравоохранения. Также в пресс-службе ОНФ рассказали, что сейчас в стране созданы все условия для вакцинации, но почему-то некоторые россияне не хотят ставить прививки от опасного вируса, несмотря на наличие свободных вакцин.
Кто-то не понимает такой необходимости или сомневается в эффективности вакцинирования, другие боятся побочных действий или игнорируют риски заражения. На нежелание вакцинироваться повлияло и огромное количество фейков в Сети и банальная нехватка достоверной информации, - отмечается в пресс-релизе.