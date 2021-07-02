Минздрав России и ОНФ открыли горячую линию из-за вакцинации против коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Минздрав России и ОНФ открыли горячую линию из-за вакцинации против коронавируса

11:19:467/2/2021Фото: pixabay
0

Отвечать на вопросы будут специалисты системы здравоохранения.

Задать вопросы по вакцинации можно на горячей линии
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Две дозы вакцины AstraZeneca снижают риск смерти на 94%, заявили ученые

Две дозы вакцины AstraZeneca снижают риск смерти на 94%, заявили ученыеПремьер-министр Мишустин велел ставить прививки от коронавируса чиновникам прямо на работеЕщё 229 новости

Министерство здравоохранения совместно с Общероссийским народным фронтом запустили горячую линию по вопросам вакцинации от коронавируса.

- Сегодня идет речь не просто о третьей волне распространения уже знакомой медикам коронавирусной инфекции, а о появлении новых штаммов вируса. Чтобы им противостоять, необходим коллективный иммунитет. Для всех граждан нашей страны, которые понимают необходимость этого шага и вместе с тем испытывают некоторые сомнения, Народный фронт вместе с Минздравом запускает горячую линию, - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.

Он отметил, что отвечать на вопросы будут специалисты системы здравоохранения. Также в пресс-службе ОНФ рассказали, что сейчас в стране созданы все условия для вакцинации, но почему-то некоторые россияне не хотят ставить прививки от опасного вируса, несмотря на наличие свободных вакцин.

Кто-то не понимает такой необходимости или сомневается в эффективности вакцинирования, другие боятся побочных действий или игнорируют риски заражения. На нежелание вакцинироваться повлияло и огромное количество фейков в Сети и банальная нехватка достоверной информации, - отмечается в пресс-релизе.

После жалобы россиянки Путину Устинов отказался от своей дачи
Норкин в очередной раз рассмешил студию анекдотом про QR-коды
«Сущий ад»: Сумская проехалась по Украине и жестко высказалась
Железняков рассказал, почему россияне не хотят вакцинироваться
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Сущий ад»: Сумская проехалась по Украине и жестко высказалась
Повторная вакцинация: что об этом говорит иммунолог
Реакция Кличко на победу Украины: громкие слова
«Всё равно хуже не будет»: смелые слова Тарасовой о Черчесове
горячая линиякоронавирус. вакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Увеличит ли это темпы вакцинации?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Две дозы вакцины AstraZeneca снижают риск смерти на 94%, заявили ученые
    11:26:03 7/2/2021
    Две дозы вакцины AstraZeneca снижают риск смерти на 94%, заявили ученые
    В России открыли горячую линию из-за вакцинации против коронавируса
    11:19:46 7/2/2021
    В России открыли горячую линию из-за вакцинации против коронавируса
    БердскРабота в Бердске: Водителя автомобиля на зарплату 60 000 рублей срочно разыскивает компания
    11:01:01 7/2/2021
    Работа в Бердске: Водителя автомобиля на зарплату 60 000 рублей срочно разыскивает компания
    БердскВ пандемию ярмарки коробейников из Белоруссии около мэрии Бердска разрешил губернатор Травников
    10:48:38 7/2/2021
    В пандемию ярмарки коробейников из Белоруссии около мэрии Бердска разрешил губернатор Травников
    Премьер-министр Мишустин велел ставить прививки от коронавируса чиновникам прямо на работе
    10:46:33 7/2/2021
    Премьер-министр Мишустин велел ставить прививки от коронавируса чиновникам прямо на работе
    Можно ли работать 2 июля в огороде на Зосиму Пчельника и как разбогатеть сегодня?
    10:40:08 7/2/2021
    Можно ли работать 2 июля в огороде на Зосиму Пчельника и как разбогатеть сегодня?
    Экотропы и велодорожки появятся в Заельцовском парке благодаря нацпроекту
    10:36:43 7/2/2021
    Экотропы и велодорожки появятся в Заельцовском парке благодаря нацпроекту
    23-летняя Аля Саламова с Рублевки стала победительницей конкурса «Мисс Москва 2021»
    10:33:17 7/2/2021
    23-летняя Аля Саламова с Рублевки стала победительницей конкурса «Мисс Москва 2021»
    БердскВ Бердске сын в ярости разорвал шубу матери: Она подала на него в суд
    10:23:38 7/2/2021
    В Бердске сын в ярости разорвал шубу матери: Она подала на него в суд
    Гороскоп на 3 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:46 7/2/2021
    Гороскоп на 3 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально