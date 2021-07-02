Две дозы вакцины AstraZeneca снижают риск смерти на 94%, заявили ученые
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Две дозы вакцины AstraZeneca снижают риск смерти на 94%, заявили ученые

11:26:037/2/2021Фото: pixabay
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Об этом сообщила служба общественного здравоохранения Англии

Две дозы вакцины снижают риск смерти
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Служба Общественного здравоохранение Англии обнародовала доклад, в котором говорится, что применение двух доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом, на 94% снижает вероятность смерти от коронавируса среди лиц старше 65 лет. А вот для людей, возрастом от 40 до 64 лет риск после двух дох снижается на 92%. При этом после первого укола для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 83%, а для людей от 40 до 64 лет - 79%.

Отметим. Что чуть раньше подобные данные пули опубликованы по вакцине компаний Pfizer и ее германского партнера BionTech. Выяснилось, что две дозы этого препарата на 98% снижают вероятность смерти от COVID-19 в обеих возрастных группах.

Отметим, что сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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смертностькоронавирус вакцина
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