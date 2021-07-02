Отписку из минздрава после жалобы на "бардак" с вакцинацией в ЦГБ Бердска получил Евгений Балыбин

Евгений Балыбин из Бердска, безуспешно пытавшийся поставить прививку от коронавируса в родном городе, 2 июля получил второй ответ из минздрава Новосибирской области.
Бердчанин пожаловался в ведомство на плохую, по его мнению, организацию вакцинации в Бердской городской больнице. А теперь он возмущен ответом министерства здравоохранения.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жалобу в региональный минздрав Евгений Балыбин написал 17 июня. Поводом для этого стали сложности, которые ему пришлось преодолевать, чтобы привиться от ковида. Он отметил, насколько по-разному в бердских поликлиниках относятся к вакцинации. По его мнению, в том числе из-за плохой организации процесс вакцинации в Бердске и Новосибирской области тормозится, что ведет к росту заболеваемости, смертям и новым ограничительным мерам.
«Ваше сообщение 168196474 по теме «Вакцинация от Covid-19» от 17 июня 2021 г. рассмотрено. По информации главного врача ГБУЗ НСО «БЦГБ» приняты необходимые меры по улучшению организации вакцинации населения. По вопросам проведения вакцинации можно обращаться к заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Беспаловой Альбине Альбертовне, 383 41 266 13», - такой ответ Балыбин получил 25 июня.
- Это по моей жалобе на отвратительную организацию вакцинации в Бердске. Какие меры приняты, непонятно. Что это за ответ? - возмущен Евгений Леопольдович, отметив, что это промежуточная отписка минздрава.
После такого ответа он потребовал через портал госуслуг повторно рассмотреть «жалобу на бардак в медицине». На этот раз ему пришло сообщение, что его заявление направлено на рассмотрение в администрацию губернатора и правительства Новосибирской области. Скорее всего, повторная жалоба снова попадет в министерство здравоохранения. Но Евгений Балыбин будет добивать вразумительного и адекватного разъяснения о том, какие меры приняты для должной организации процесса вакцинации в Бердской ЦГБ.
Как бердчанин пытался привиться от коронавируса
Дословно
"Я с женой через Госуслуги записались на вакцинацию от ковида в поликлиническое отделение №1, ГБУЗ НСО "БЦГБ" г. Бердска на Островского, 53. Назначенное время для вакцинации у меня 16:30, у жены 16:35. Прибыли в это время. Обнаружили живую очередь, а не приём по записи. Заняли очередь. Через некоторое время вышла врач и сказала, что уходит, ей некогда. Пояснила, что, возможно, будет принимать заведующий поликлиникой, для выяснения подробностей нужно спуститься с 4-го на 2-й этаж в кабинет заведующего и попасть к нему на приём. Нам эта схема показалась очень сложной, неопределённой и не соответствующей нашим представлениям об услугах, оказываемых по предварительной записи через сайт "Госуслуги".
На следующий день 16.06.2021 мы с женой без записи (поняли, что запись - просто проформа) отправились вакцинироваться в поликлинику по адресу: Бердск, Пушкина, 172. В регистратуре очередь человек в 20 на выдачу анкет вакцинируемых. Две старушки в голове очереди заполняют анкеты. Остальным анкеты почему-то не выдаются, пока старушки не заполнят свои анкеты. На вопрос, почему не выдать всем анкеты для заполнения без стояния для этого в очереди, дама в окошке регистратуры сказала, что "ей нужно записать каждую выданную анкету, поэтому пока она не запишет выданную и заполненную, следующий должен ждать своей очереди".
Нам было страшно заразиться ковидом в этой плотной и недвижимой очереди людей. Оценив свои возможности потратить часа два-три в очереди, мы не смогли согласиться с этим вариантом и поехали в другую поликлинику.
Прибыли в кабинет вакцинации в поликлинике по адресу: Бердск, ул. Боровая, 109. Увидели совершенно другую картину. Очередь на вакцинацию движется стремительно, никаких очередей для выдачи и заполнения анкет нет. Просто вышла девушка, раздала анкеты, каждый их заполнял, пока двигалась очередь. Но один нюанс был - чтобы здесь вакцинироваться нужно было заранее записаться, так как в этом кабинете не хватает вакцины по той причине, что они очень быстро работают. Мгновенно растаявшая очередь - и всё, вакцины нет. Мы записались на приём через два дня, и были очень довольны организацией работы в этом конкретном кабинете.
Но, 17.06.2021, находясь на работе, мы узнали, что работает пункт вакцинации в Академгородке в ТЦ "Эдем", на ул. Кутателадзе, 4/4. Там принимают в момент обращения, очередей нет. Действительно, прибыли туда. На столах лежат такие недоступные в поликлинике на Пушкина, 172 Бердска анкеты. Столики для заполнения, стулья, ручки - всё есть, всё в свободном доступе. Очередь к врачу небольшая, двигается мгновенно. Всё посещение - от входа в пункт вакцинации до момента собственно вакцинирования (и это включая время заполнения анкеты) заняло примерно минут семь на двоих с супругой.
Прибыв через 30 минут на своё рабочее место, мы обнаружили, что на сайте "Госуслуги" уже имеется сведение о нашем вакцинировании, предоставлен доступ к дневнику самонаблюдения. Итого, вакцинировались с четвёртой попытки. Вывод такой. В Бердске отсутствует какое-либо руководство процессом вакцинации, в каждом пункте вакцинирования свои правила приёма.
На Пушкина, 172 искусственно создаются препятствия для желающих вакцинироваться. Процесс вакцинирования в целом пущен на самотёк. Отличная работа пункта вакцинации на Боровой, 109 тормозится тем, что из-за хорошей и быстрой работы пункта у них не хватает вакцины. Как контраст отвратительной организации вакцинирования в Бердске, выглядит работа пункта вакцинации в Академгородке. Почему там могут организовать процесс без очередей и без риска заражения очередников, а в Бердске это не возможно? Чтобы вакцинироваться в Бердске нужно обладать незаурядным упорством и терпением, уверенностью в своих силах, и много-много мужества (преодолевать страх заражения в очередях на вакцинирование) и свободного времени. Думаю, что эти качества имеются не у всех жителей Бердска, поэтому темпы вакцинации очень низки.
Прошу принять немедленные меры к исправлению ситуации".