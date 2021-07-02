"Срочно надо изгнать торгашей": Доронина требует Путина выгнать худрука МХАТа из театра

Бывший художественный руководитель, а ныне президент МХАТа имени Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к президенту с просьбой помочь сохранить театр. Она считает, что нужно срочно снять с поста нынешнего худрука Эдуарда Боякова.
- Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. Все поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган, — указала она.
Также Доронина считает, что из театра выгнали всех талантливых артистов и уничтожили декорации.
В свою очередь, в пресс-службе театра дали следующий комментарий:
- Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц в своих корыстных интересах, - сообщили в пресс-службе и отметили, что Доронина не была ни на одной из последних премьер.
Кстати, не так давно, на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин» сыграла Ольга Бузова, чем возмутила всю театральную общественность. Даже российский сенатор Алексей Пушков призвал переименовать Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького после того, как Бузова сыграла на его сцене.
-"Звезда МХАТа Бузова" звучит чудовищно, даже при всем сарказме этого словосочетания. Пора переименовывать театр, — выразил мнение Пушков.