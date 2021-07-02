Политолог Сидорчик и украинский журналист Галкин подрались в прямом эфире канала "Россия 1". Смотрите видео

В прямом эфире шоу «60 минут» на телеканале Россия 1 произошла очередная потасовка. На этот раз отношения выясняли политолог Андрей Сидорчик и украинский журналист Дмитрий Галкин. Первый схватил стакан воды и вылил его на журналиста. Все произошло настолько внезапно, что никто не смог понять, что же произошло. Но политолог был настроен крайне решительно и было видно, что он готов броситься в бой. И только вмешательство других участников эфира предотвратило побоище.
Ведущий Евгений Попов с таким поведением гостей мириться не стал и сразу же попросил участников потасовки покинуть студию. Сидорчик моментально удалился за кулисы. Галкин же постоял несколько секунд и отправился вслед только после повторного замечания. Произошедшее стало шоком для всех. Как признался Попов в своем Telegram-канале, о причинах столь неожиданного поведения политолога стало известно только после завершения передачи.
- Оказалось, что Галкин назвал Сидорчика фашистом, чем вызвал, на мой взгляд, чрезмерную, но вполне адекватную реакцию, – написал ведущий «60 минут».
https://youtu.be/mBN46rqVNIw