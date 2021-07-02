Одинокие мамы и пациенты с раком ждут помощи в Бердске: Волонтер Вадим Назимов развезет продуктовые наборы нуждающимся в пандемию коронавируса

Уже больше года, с апреля 2020 года, когда пандемия только начиналась, волонтер из Бердска Вадим Назимов решил помогать тем, у кого нет денег на еду - в условиях пандемии многие потеряли свою работу, стали голодать. Вместе с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» Вадим Назимов помогал пенсионерам, инвалидам, одиноким матерям с грудными детьми. На базе редакции организован сбор средств, которые затем переводятся на карточку Вадиму Назимову, расходуются на покупку продуктовых наборов, а достаются бедным семьям.
Помощь нуждающимся продолжается до сих пор - нуждающихся не становится меньше. Сейчас «в очереди» находится один онкобольной, двое инвалидов, двое пенсионеров, одна мать-одиночка с маленьким ребенком, которая не может работать.
Мы повторно объявили сбор около 2 недель назад - за это время на карточку редакции было переведено лишь 300 рублей - этого не хватит даже на один продуктовый набор. Давайте вместе поможем друг другу, сделаем Бердск лучше и комфортнее и не позволим третьей волне пандемии заставить людей в тяжелой жизненной ситуации просить милостыню - ведь им нужно что-то есть
карточка в Сбербанке
4276 1609 7158 3662 Галина Владимировна Коморникова
Напишите, если не сложно, назначение платежа - Корона не пройдет!
Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:
Добрый день, читатели сайт «Курьер. Среда. Бердск»!
Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)
Оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми. Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.
Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.
Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.
С уважением, Назимов В.И.