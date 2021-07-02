"Вода даже не воняет": Когда фекалии прекратят стекать в Обское море из лопнувшей трубы канализации, ответил директор КБУ Анатолий Пронюшкин. Смотрите видео
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"Вода даже не воняет": Когда фекалии прекратят стекать в Обское море из лопнувшей трубы канализации, ответил директор КБУ Анатолий Пронюшкин. Смотрите видео

12:37:547/2/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Хочу сказать, что ничего особенно страшного нет, вода в море течет чистая, нет даже запаха, земля частично послужила фильтром",- успокоил горожан Анатолий Пронюшкин.

Вода с канализации попадает в море в районе станции Береговая

Прорвало канализацию на границе Бердска и Новосибирска 1 июля. Опасность аварии в том, что содержимое канализационных труб попало в Обское море. Под Бердским шоссе в сторону станции Береговая стекает поток воды из канализации.

О том, что произошло «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 июля, рассказал директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин.
- Сейчас я стою на берегу моря. Бежит поток воды, запаха нет. До вечера стоит задача устранить аварию, если не успеем, то не уйдем, пока не сделаем. Ситуация такая: идет коллектор диаметром 800 мм от Бердска, в него врезается коллектор 300 мм поселка Геологов, там тройник на стыке. Вот этот тройник лопнул. До вчерашнего дня со стыка сочилась вода, вчера стык раскрылся, вода побежала побыстрее. Сейчас мы настроили стоят два насоса, откачиваем. Сейчас сделаем два дренажа, сбросим воду, чтобы обеспечить доступ к месту разрыва и заварить. Сделаем. Хочу сказать, что ничего особенно страшного нет, вода в море течет чистая, нет даже запаха, земля частично послужила фильтром,- успокоил горожан Анатолий Иванович.

Сейчас лето, жара. На побережье Обского моря много отдыхающих. Конечно, все купаются в море. В любом случае, авария на канализационном коллекторе и выброс содержимого из канализации в море, где купаются и отдыхают люди, это чрезвычайное происшествие. В ближайшие дни лучше не отдыхать на побережье от станции Береговая до пляжа Звезда, куда течением сносит выброс из канализации.

На данный момент уже установлены задвижки для сброса воды , чтобы опорожнить коллектор и подойти к месту повреждения тройника на стыке двух труб.

Произошла авария на канализационном коллекторе

Задвижки для сброса воды, чтобы опорожнить коллектор

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