Песик в наморднике провалился за чугунную батарею в квартире Новосибирска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Песик в наморднике провалился за чугунную батарею в квартире Новосибирска

12:17:067/2/2021Фото: МАСС Новосибирска
0

Она случайно провалилась за батарею.

Собака застряла между стеной и батареей
Вчера, 1 июля в службу спасения Новосибирска обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее собаку зажало чугунной батареей и попросила ей помочь. На место сразу же выехал экипаж спасателей. Выяснилось, что все случилось на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска.
По приезду спасатели осмотрели батарею, за которую свалился пес. К счастью, к приезду спасателей хозяйка успела обезвредить собаку и надеть на неё намордник, чтобы животное не набросилось на людей. С помощью монтажки и бруска они немного отодвинули батарею от стены и вытащили собаку. Вся работа заняла чуть больше минуты.
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Дьяченко госпитализирован: причина названа
На 33-м году жизни не стало известного актера России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
К чему может привести привычка пить воду по утрам
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
спасли собакуспасателисобака застряла
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Политолог Сидорчик и украинский журналист Галкин подрались в прямом эфире канала "Россия 1". Смотрите видео
    12:10:41 7/2/2021
    Политолог Сидорчик и украинский журналист Галкин подрались в прямом эфире канала "Россия 1". Смотрите видео
    БердскОтписку из минздрава после жалобы на "бардак" с вакцинацией в ЦГБ Бердска получил Евгений Балыбин
    11:56:22 7/2/2021
    Отписку из минздрава после жалобы на "бардак" с вакцинацией в ЦГБ Бердска получил Евгений Балыбин
    "Срочно надо изгнать торгашей": Доронина требует Путина выгнать худрука МХАТа из театра
    11:53:14 7/2/2021
    "Срочно надо изгнать торгашей": Доронина требует Путина выгнать худрука МХАТа из театра
    Две дозы вакцины AstraZeneca снижают риск смерти на 94%, заявили ученые
    11:26:03 7/2/2021
    Две дозы вакцины AstraZeneca снижают риск смерти на 94%, заявили ученые
    Минздрав России и ОНФ открыли горячую линию из-за вакцинации против коронавируса
    11:19:46 7/2/2021
    Минздрав России и ОНФ открыли горячую линию из-за вакцинации против коронавируса
    БердскРабота в Бердске: Водителя автомобиля на зарплату 60 000 рублей срочно разыскивает компания
    11:01:01 7/2/2021
    Работа в Бердске: Водителя автомобиля на зарплату 60 000 рублей срочно разыскивает компания
    БердскВ пандемию ярмарки коробейников из Белоруссии около мэрии Бердска разрешил губернатор Травников
    10:48:38 7/2/2021
    В пандемию ярмарки коробейников из Белоруссии около мэрии Бердска разрешил губернатор Травников
    Премьер-министр Мишустин велел ставить прививки от коронавируса чиновникам прямо на работе
    10:46:33 7/2/2021
    Премьер-министр Мишустин велел ставить прививки от коронавируса чиновникам прямо на работе
    Можно ли работать 2 июля в огороде на Зосиму Пчельника и как разбогатеть сегодня?
    10:40:08 7/2/2021
    Можно ли работать 2 июля в огороде на Зосиму Пчельника и как разбогатеть сегодня?
    Экотропы и велодорожки появятся в Заельцовском парке благодаря нацпроекту
    10:36:43 7/2/2021
    Экотропы и велодорожки появятся в Заельцовском парке благодаря нацпроекту