Вчера, 1 июля в службу спасения Новосибирска обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее собаку зажало чугунной батареей и попросила ей помочь. На место сразу же выехал экипаж спасателей. Выяснилось, что все случилось на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска.По приезду спасатели осмотрели батарею, за которую свалился пес. К счастью, к приезду спасателей хозяйка успела обезвредить собаку и надеть на неё намордник, чтобы животное не набросилось на людей. С помощью монтажки и бруска они немного отодвинули батарею от стены и вытащили собаку. Вся работа заняла чуть больше минуты.
Песик в наморднике провалился за чугунную батарею в квартире Новосибирска
12:17:067/2/2021
Она случайно провалилась за батарею.
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