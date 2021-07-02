3 июля – День ГИБДД: 5 фактов, о которых мы не знаем о сотрудниках ГАИ

Ежегодно 3 июля отмечают свой профессиональный праздник все сотрудники ГИБДД. Этот день стал праздничным в соответствии с Решением СНК в 1936 году.
Что мы не знаем о ГАИ?
Впервые упоминания о подобной службе появились еще при Петре Первом в 1683 году, когда он свои указом запретил езду на лошадях без специально обученных возниц. Фактически это был первый свод правил дорожного движения в России. Роль инспекторов выполняли работники Земского приказа. До начал 20-го века полномочия инспекторов могли выполнять и обычные дворники. Они могли даже выписывать штрафы.
В 1908 году появилось указание, что те работники, которые следят за движением на самых оживленных перекрестках, должны иметь при себе белую трость. Постовой городовой имел право остановить любого, кто движется не пешком, подняв кверху трость. И до 1922 года тростью махали как хотели. Затем появилась первая инструкция, а белая трость стала жезлом с красной рукояткой и оставшейся белой частью. В 1939 году решили сделать жезл более видимым и он стал полосатым - черно-белым. Сегодня в жезлы инспекторов встраивается светодиод, который горит в темное время суток.
Государственная автоинспекция, как отдельный орган регулирования движения на дорогах, была образована 3 июля 1936 года при НКВД.
Во время Великой отечественной войны инспекторы ГАИ выполняли особые функции. На задний план отодвинулись функции регулирования движения и большее внимание уделялось отбору и выбраковке автомобилей - сотрудники ГАИ обязаны были обеспечить фронт автомобильной техникой, пригодной к использованию, а также водителями.
Преимущественно в России профессия сотрудника ГИБДД является мужской и считается что именно мужчины лучше могут справляться этими обязанностями. Однако в некоторых других государствах считают эту профессию чисто женской, полагая, что женщины лучше справляются с этими функциями. Так, в Перу нет ни одного мужчины - сотрудника ГИБДД, там работают только женщины под предводительством единственного мужчины - генерала Артуро Давила.