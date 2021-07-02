Расчетный счет: плюсы и минусы

Расчётный счет используется банком для учёта денежных операций клиента. Текущее состояние расчётного счёта, соответствует сумме денежных средств, принадлежащих клиенту.
Одно юридическое лицо или ИП может имеет несколько счетов в банке, которые могут отличатся денежными единицами и целевым использованием.
Для чего нужен расчетный счет ИП и ОООРасчетные счета открываются с целью взаиморасчетов с заказчиками. С его помощью компании и ИП могут производить:
- Наличный и безналичный перечисления денежных средств;
- Ведение бухгалтерии;
- Вывод зачисленных денежных средств за оказанные услуги или продажу товар;
- Перечисления заработной платы персоналу;
- Уплату налогов, пенсионных взносов по безналичному расчету и пр.
Преимущества расчетного счета ИПГлавными достоинствами расчетного счета для индивидуальных предпринимателей являются:
- Финансовая выгода — при наличных перечислениях банк возьмет более высокий процент по комиссии, чем за безналичные перечисления;
- экономия времени – не нужно идти в банк, чтобы произвести оплату (все можно сделать через личный кабинет);
- возможность проведения денежных операций, не ограниченных определенной суммой;
- не многие заказчики работают с наличными денежными средствами, поэтому расчетный счет – это больше возможности для ведения бизнеса.
Преимущества расчетного счета ОООГлавными достоинствами расчетного счета для ООО и ОАО являются:
- Оперативные перечисления денежных средств заказчикам;
- прозрачность бизнеса;
- высокая вероятность получения займов;
- дополнительный способ заработка, начисления процента на остаток по счёту;
- возможность участия в муниципальных тендерах;
- возможность получения корпоративной карты.
Расчетный счет для юридических лиц является обязательным условием для прозрачного ведения экономической деятельности: расчеты между предприятиями в наличной форме ограничены максимальной суммой (100 т. р.) и уплата любых налогов производится только по безналичному расчёту.
Нужно понимать, что если для ИП расчетный счет не всегда необходим, то для юридических лиц (ОАО, ООО и пр.) он просто обязателен. Отсутствие счета у юридического лица ведет к административной и уголовной ответственности.
Недостатки расчетного счета для ООО и ИПВ расчетных счетах для ООО и ИП есть как положительные стороны, так и отрицательные. К отрицательной стороне можно отнести:
- дополнительные затраты. Оплата ежемесячной комиссии за ведение банком расчетного счета. Любые операции по счету (перечисление или снятие) – это дополнительная комиссия банка.
- Риск «заморозки» счета. Это происходит по инициативе налоговых органов или службы судебных приставов. Что не всегда может быть сделано обосновано, понадобится какое-то время, чтобы ограничения со счета были сняты и денежные средства будут «разморожены».
- Обязательность соблюдения кассовых квот: все наличные, которые превышают кассовый лимит, должны быть переданы в банк для зачисления на расчетный счет.
Расчетный счет для ИП и юридических лицЗаконодательством предусмотрены случаи, когда у ИП есть возможность вести свою деятельность без открытия счета и оформления РКО. Если сумма договора с заказчиком не больше 100 000 рублей. При этом у ИП не должно быть наемного персонала, которому необходимо выплачивать заработную плату. Во всех остальных случаях оформление РКО является обязательным.
При выборе банка можно отдать предпочтение учреждению, где предприниматель является клиентом в качестве физического лица. Также необходимо учесть, что для результативного ведения бизнеса стоит ориентироваться на тарифы РКО. Необходимо сравнить подобные предложения банков и выбрать более предпочтительное решение для увеличения бизнеса. К тому же для ИП и представителей малого бизнеса большинство банков предлагают пакет предложений РКО с бесплатным обслуживанием, льготным ведением счета и страхованием всех денежных средств. Для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения, предусмотрены услуги бухгалтерии и получения юридической консультации.
Главная задача использования расчётного счёта как для ИП, так и для ООО - это высоконадежный и оперативный доступ к средствам по первому запросу через разнообразные каналы передачи. При этом клиент имеет возможность, как снять, так и положить любое количество денежных средств, в удобный для себя период.
Источник: https://www.lockobank.ru/