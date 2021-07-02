Расчетный счет: плюсы и минусы
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Расчетный счет: плюсы и минусы

12:21:467/2/2021Фото: lockobank.ru
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Расчетный счет — это эксклюзивная учетная отметка клиента, которая открывается в банке только для ИП и юридических лиц.

ЛокоБанк
Расчетные счета открываются с целью взаиморасчетов с заказчиками

Расчётный счет используется банком для учёта денежных операций клиента. Текущее состояние расчётного счёта, соответствует сумме денежных средств, принадлежащих клиенту.

Одно юридическое лицо или ИП может имеет несколько счетов в банке, которые могут отличатся денежными единицами и целевым использованием.

Для чего нужен расчетный счет ИП и ООО

Расчетные счета открываются с целью взаиморасчетов с заказчиками. С его помощью компании и ИП могут производить:

  • Наличный и безналичный перечисления денежных средств;
  • Ведение бухгалтерии;
  • Вывод зачисленных денежных средств за оказанные услуги или продажу товар;
  • Перечисления заработной платы персоналу;
  • Уплату налогов, пенсионных взносов по безналичному расчету и пр.

Преимущества расчетного счета ИП

Главными достоинствами расчетного счета для индивидуальных предпринимателей являются:

  • Финансовая выгода — при наличных перечислениях банк возьмет более высокий процент по комиссии, чем за безналичные перечисления;
  • экономия времени – не нужно идти в банк, чтобы произвести оплату (все можно сделать через личный кабинет);
  • возможность проведения денежных операций, не ограниченных определенной суммой;
  • не многие заказчики работают с наличными денежными средствами, поэтому расчетный счет – это больше возможности для ведения бизнеса.

Преимущества расчетного счета ООО

Главными достоинствами расчетного счета для ООО и ОАО являются:

  • Оперативные перечисления денежных средств заказчикам;
  • прозрачность бизнеса;
  • высокая вероятность получения займов;
  • дополнительный способ заработка, начисления процента на остаток по счёту;
  • возможность участия в муниципальных тендерах;
  • возможность получения корпоративной карты.

Расчетный счет для юридических лиц является обязательным условием для прозрачного ведения экономической деятельности: расчеты между предприятиями в наличной форме ограничены максимальной суммой (100 т. р.) и уплата любых налогов производится только по безналичному расчёту.

Нужно понимать, что если для ИП расчетный счет не всегда необходим, то для юридических лиц (ОАО, ООО и пр.) он просто обязателен. Отсутствие счета у юридического лица ведет к административной и уголовной ответственности.

Недостатки расчетного счета для ООО и ИП

В расчетных счетах для ООО и ИП есть как положительные стороны, так и отрицательные. К отрицательной стороне можно отнести:

  • дополнительные затраты. Оплата ежемесячной комиссии за ведение банком расчетного счета. Любые операции по счету (перечисление или снятие) – это дополнительная комиссия банка.
  • Риск «заморозки» счета. Это происходит по инициативе налоговых органов или службы судебных приставов. Что не всегда может быть сделано обосновано, понадобится какое-то время, чтобы ограничения со счета были сняты и денежные средства будут «разморожены».
  • Обязательность соблюдения кассовых квот: все наличные, которые превышают кассовый лимит, должны быть переданы в банк для зачисления на расчетный счет.

Расчетный счет для ИП и юридических лиц

Законодательством предусмотрены случаи, когда у ИП есть возможность вести свою деятельность без открытия счета и оформления РКО. Если сумма договора с заказчиком не больше 100 000 рублей. При этом у ИП не должно быть наемного персонала, которому необходимо выплачивать заработную плату. Во всех остальных случаях оформление РКО является обязательным.

При выборе банка можно отдать предпочтение учреждению, где предприниматель является клиентом в качестве физического лица. Также необходимо учесть, что для результативного ведения бизнеса стоит ориентироваться на тарифы РКО. Необходимо сравнить подобные предложения банков и выбрать более предпочтительное решение для увеличения бизнеса. К тому же для ИП и представителей малого бизнеса большинство банков предлагают пакет предложений РКО с бесплатным обслуживанием, льготным ведением счета и страхованием всех денежных средств. Для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения, предусмотрены услуги бухгалтерии и получения юридической консультации.

Главная задача использования расчётного счёта как для ИП, так и для ООО - это высоконадежный и оперативный доступ к средствам по первому запросу через разнообразные каналы передачи. При этом клиент имеет возможность, как снять, так и положить любое количество денежных средств, в удобный для себя период.

Источник: https://www.lockobank.ru/

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Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
расчетный счет
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