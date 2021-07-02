Могут ли рассчитывать на возврат денег за капремонт одинокие старушки в Бердске и какая это сумма, объяснили в соцзащите
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Могут ли рассчитывать на возврат денег за капремонт одинокие старушки в Бердске и какая это сумма, объяснили в соцзащите

2:41:477/2/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay
0

Компенсацию предоставляют, однако размер компенсации искренне удивляет: максимальная величина компенсации для людей старше 80 лет, проживающий в одиночку, составляет 254 рубля - небольшая экономия для пенсионера.

Капремонт не всегда происходит идеально

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» написал Аркадий: он задал вопрос, платят ли одинокие пенсионеры за капитальный ремонт в Бердске, так как его престарелая теща живет в этом городе. Его удивило, что женщина платит за капремонт:

- Товарищи, а также господа бердчане! Я живу в другом городе и недавно в телефонном разговоре со своей старенькой тёщей (живёт в Бердске), которая в своё время помогала растить моих детей, случайно узнал, что ей начисляют плату за капремонт. А у нас одинокие пенсионеры в возрасте более 80 лет освобождены от этой платы по ст.169 ЖК. Но в этой статье предусмотрено право области не вводить эту льготу. Я написал на портале бердского собеса вопрос, с просьбой разъяснить - но они меня не удостоили ответом. Портал хороший, там примерно взвод холёных сотрудниц с фотографиями представлен. Заняты, наверно сильно на социальной службе, некогда ответить. Вопрос - в вашем славном городе одинокие бабусяйки старше 80 лет платят за капремонт? - написал в редакцию 1 июля Аркадий.

В своем обращении мужчина указал статью 163 ЖК - однако она говорит совсем о другом. «Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов», - гласит статья закона.

Это означает не то, что собственники старше 80 не платят взносы за капитальный ремонт, а то, что эти взносы им возмещают. Как выяснила редакция «Курьер. Среда. Бердск», возмещают и в Бердске в том числе.

- В Бердске возвращают взносы за капремонт, одиноким пенсионерам после 80 лет вплоть до 100%. Но для этого нужно платить взносы, а только потом их вернут. Многие нынче не платят, вот деньги и не возвращают, - сообщила 2 июля редакции «Курьер. Среда. Бердск» директор КСЦОН Татьяна Савельева.

В министерстве труда и соцзащиты также подтвердили, что компенсацию предоставляют, однако размер компенсации искренне удивляет: максимальная величина компенсации для людей старше 80 лет, проживающий в одиночку, составляет 254 рубля - небольшая экономия для пенсионера.

При этом минимальная установленная плата за капремонт составляет 19 рублей 52 копейки за квадратный метр. Получается, чтобы получать 100% компенсацию за жилье по минимальной ставке за капремонт, жилье пенсионерки должно быть не более 12 квадратных метров. Немного, не так ли?

В Турцию по бюджетной путевке: россиянка не смогла молчать
Триллион долларов: мужчина был потрясен, увидев свой счет
Газ в Европе подорожал из-за «Газпрома»
В США объяснили, почему у Defender нет шансов в поединке с Су-24М
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Арзамасова призналась, почему вышла замуж за фигуриста Авербуха
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
компенсациякапремонтплата за капремонтсоцзащита. одинокие пенсионеркибабусяйки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваши родные подают на компенсацию за капремонт?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскМогут ли рассчитывать на возврат денег за капремонт одинокие старушки в Бердске и какая это сумма, объяснили в соцзащите
    2:41:47 7/2/2021
    Могут ли рассчитывать на возврат денег за капремонт одинокие старушки в Бердске и какая это сумма, объяснили в соцзащите
    В детском лагере в Татарстане ребенок выпал из окна пятого этажа
    2:41:35 7/2/2021
    В детском лагере в Татарстане ребенок выпал из окна пятого этажа
    Столото и "Жилищная лотерея" 4 июля 2021 в тираже 449 разыграют 700 млн руб. и 10 коттеджей
    2:40:19 7/2/2021
    Столото и "Жилищная лотерея" 4 июля 2021 в тираже 449 разыграют 700 млн руб. и 10 коттеджей
    Мертвой нашла 3-месячную дочку мать и ушла пить к подруге
    2:24:05 7/2/2021
    Мертвой нашла 3-месячную дочку мать и ушла пить к подруге
    Что можно и нельзя есть в день Рождества Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: Почему нельзя пользоваться ножом
    2:20:28 7/2/2021
    Что можно и нельзя есть в день Рождества Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: Почему нельзя пользоваться ножом
    Бердск"Они, как волнорезы в пандемию": Подвержены ли коронавирусу сильнее люди с избыточным весом, переживают жители Бердска
    2:17:11 7/2/2021
    "Они, как волнорезы в пандемию": Подвержены ли коронавирусу сильнее люди с избыточным весом, переживают жители Бердска
    В России установили размер прожиточного минимума на 2022 год - 11 950 рублей на нос
    2:07:42 7/2/2021
    В России установили размер прожиточного минимума на 2022 год - 11 950 рублей на нос
    Какое заболевание защищает от заражения коронавирусом, стало известно
    1:48:35 7/2/2021
    Какое заболевание защищает от заражения коронавирусом, стало известно
    Столото и "Русское лото" 4 июля 2021 года в тираже 1395 разыграют 900 млн и автомобили
    1:40:19 7/2/2021
    Столото и "Русское лото" 4 июля 2021 года в тираже 1395 разыграют 900 млн и автомобили
    БердскЗияющая пропасть появилась на месте порыва трубы в Бердске: Хлынувшая вода разломала асфальт и затопила Микрорайон
    1:26:28 7/2/2021
    Зияющая пропасть появилась на месте порыва трубы в Бердске: Хлынувшая вода разломала асфальт и затопила Микрорайон