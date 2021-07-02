Могут ли рассчитывать на возврат денег за капремонт одинокие старушки в Бердске и какая это сумма, объяснили в соцзащите

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» написал Аркадий: он задал вопрос, платят ли одинокие пенсионеры за капитальный ремонт в Бердске, так как его престарелая теща живет в этом городе. Его удивило, что женщина платит за капремонт:
- Товарищи, а также господа бердчане! Я живу в другом городе и недавно в телефонном разговоре со своей старенькой тёщей (живёт в Бердске), которая в своё время помогала растить моих детей, случайно узнал, что ей начисляют плату за капремонт. А у нас одинокие пенсионеры в возрасте более 80 лет освобождены от этой платы по ст.169 ЖК. Но в этой статье предусмотрено право области не вводить эту льготу. Я написал на портале бердского собеса вопрос, с просьбой разъяснить - но они меня не удостоили ответом. Портал хороший, там примерно взвод холёных сотрудниц с фотографиями представлен. Заняты, наверно сильно на социальной службе, некогда ответить. Вопрос - в вашем славном городе одинокие бабусяйки старше 80 лет платят за капремонт? - написал в редакцию 1 июля Аркадий.
В своем обращении мужчина указал статью 163 ЖК - однако она говорит совсем о другом. «Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов», - гласит статья закона.
Это означает не то, что собственники старше 80 не платят взносы за капитальный ремонт, а то, что эти взносы им возмещают. Как выяснила редакция «Курьер. Среда. Бердск», возмещают и в Бердске в том числе.
- В Бердске возвращают взносы за капремонт, одиноким пенсионерам после 80 лет вплоть до 100%. Но для этого нужно платить взносы, а только потом их вернут. Многие нынче не платят, вот деньги и не возвращают, - сообщила 2 июля редакции «Курьер. Среда. Бердск» директор КСЦОН Татьяна Савельева.
В министерстве труда и соцзащиты также подтвердили, что компенсацию предоставляют, однако размер компенсации искренне удивляет: максимальная величина компенсации для людей старше 80 лет, проживающий в одиночку, составляет 254 рубля - небольшая экономия для пенсионера.
При этом минимальная установленная плата за капремонт составляет 19 рублей 52 копейки за квадратный метр. Получается, чтобы получать 100% компенсацию за жилье по минимальной ставке за капремонт, жилье пенсионерки должно быть не более 12 квадратных метров. Немного, не так ли?