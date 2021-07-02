Фекальная авария Бердска лишила воды жителей Советского района и поселка Кирова
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Фекальная авария Бердска лишила воды жителей Советского района и поселка Кирова

1:04:007/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Водоснабжение возобновят только после устранения поломки.

Вода должна появится скоро

Сегодня, 2 июля, в Бердске произошла серьезная коммунальная авария. В настоящее время на участке магистрального канализационного коллектора, который обслуживает МУП «Комбинат бытовых услуг» города, ведутся работы по устранению поломки.

Из-за работ в правобережной части Советского района отключили горячее водоснабжение, а в районе Кирово – холодное. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Как стало известно, воду дадут только после того, как закончат все аварийные работы.

Напомним, прорвало канализацию на границе Бердска и Новосибирска 1 июля. Опасность аварии в том, что содержимое канализационных труб попало в Обское море. Под Бердским шоссе в сторону станции Береговая стекает поток воды из канализации.

На данный момент уже установлены задвижки для сброса воды , чтобы опорожнить коллектор и подойти к месту повреждения тройника на стыке двух труб.

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