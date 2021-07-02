"Мы тут всем платим": в Анапе сотрудница отеля обматерила постоялицу за просьбу убрать песок из номера

В минувший четверг в Анапе произошел неприятный инцидент. Там сотрудница гостиницы накричала матом на постоялицу из-за того, что та потребовала убраться в номере.
- Что-то не устраивает? Вызывай… Кого ты вызовешь?... Мы тут платим… везде. Везде платим. Дорогая моя, везде. Здесь просто… все будут у меня. Понимаешь? — поясняет клиентке сотрудница отеля.
Весь скандал, который произошел, был записан на видео. Все произошло в одном из анапских отелей. Как сообщается в комментариях к видео, ссора началась из-за песка в номере. В настоящее время полиция города начала проверку по факту произошедшего.
- Сотрудники полиции Анапы в ходе мониторинга интернет выявили видеопубликацию, в которой запечатлен момент конфликта постояльцев гостиницы в поселке Джемете и представительницы персонала заведения. По данному факту полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщается в инстаграме ОМВД по Анапе.
Также полицейские опубликовали видео с объяснением представителя заведения, которая уверяет, что ни с какими контрольным и надзорным органами коррупционных связей отель не имеет. В завершение ролика женщина на камеру приносит извинения жителям отеля.