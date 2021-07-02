Зияющая пропасть появилась на месте порыва трубы в Бердске: Хлынувшая вода разломала асфальт и затопила Микрорайон
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Зияющая пропасть появилась на месте порыва трубы в Бердске: Хлынувшая вода разломала асфальт и затопила Микрорайон

1:26:287/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Яма очень огромная. При этом место аварийного участка огорожено заборчиком, а вот работников КБУ на месте ЧП нет.

Последствия мощного потопа в Бердске
Последствия мощного потопа в Бердске

Масштабы вчерашнего потопа в Микрорайоне Бердска поражают воображение. Напомним, вечером 1 июля жители Бердска на некоторое время остался без воды. Произошла авария на водоводе на Микрорайоне. Это случилось в районе 23 часов, поэтому многие горожане не заметили отключения воды. Вода бежала рекой по улице Космической. Утром 2 июля дороги подсыхают.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ Виктор Ребиков, из-за аварии на водоводе было произведено переключение на дублирующую линию, работы по ремонту ведутся аварийной бригадой.

- Будем работать все выходные, - сказал Ребиков сегодня, 2 июля.

Стоит отметить, что на месте порыва трубы провалился асфальт. Яма очень огромная. При этом место аварийного участка огорожено заборчиком, а вот работников КБУ на месте ЧП нет. При этом вчера воды с ул.ю Космической добралась аж до ДК "Родина", который находится на ул. Лунной.

Авария в Бердске

Авария в Бердске

Авария в Бердске

Авария в Бердске

Авария в Бердске

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