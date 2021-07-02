Жилой дом в Нижнем Новгороде взорвался из-за газа - трое пострадавших

Сегодня, 2 июля, в Нижнем Новгороде в жилом доме произошел взрыв. Все случилось на улице Светлоярской, 12. После взрыва в доме разрушены межэтажные перекрытия и выбиты стекла. К счастью, открытого горения нет.
Как стало известно, во время ЧП пострадали три человека - у двух мужчин ожоги 50-70% тела, у третьего множественные ушибы. Все они госпитализированы. Известно, что дом построили более 60 лет назад. Губернатор распорядился оказать помощь пострадавшим.
Эвакуировали 61 человека, среди них девять детей. Под завалами никого нет. По предварительной информации, в одной из квартир произошла утечка газа.