Какое заболевание защищает от заражения коронавирусом, стало известно

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов рассказал о гипотезах, которые выдвигают ученые, относительно страдающих аллергией. Так, по одной из них, люди с саллергией реже болеют коронавирусом.
- От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией, - сказал Хаитов.
Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни. Пока непонятно, с чем это связано, но ученые выдвигают некоторые гипотезы, но все они требуют научного подтверждения. Также Хаитов заметил, что аллергикам нужно прививаться в стадии ремиссии.