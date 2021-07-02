Какое заболевание защищает от заражения коронавирусом, стало известно
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Какое заболевание защищает от заражения коронавирусом, стало известно

1:48:357/2/2021Фото: pixabay
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Но пока не понятно, с чем связано такое действие.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов рассказал о гипотезах, которые выдвигают ученые, относительно страдающих аллергией. Так, по одной из них, люди с саллергией реже болеют коронавирусом.

- От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией, - сказал Хаитов.

Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни. Пока непонятно, с чем это связано, но ученые выдвигают некоторые гипотезы, но все они требуют научного подтверждения. Также Хаитов заметил, что аллергикам нужно прививаться в стадии ремиссии.

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