В России установили размер прожиточного минимума на 2022 год - 11 950 рублей на нос
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В России установили размер прожиточного минимума на 2022 год - 11 950 рублей на нос

2:07:427/2/2021Фото: pixabay
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Постановление вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря.

Прожиточный минимум стал больше

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал новое постановление, в котором говорится о размере прожиточного минимума на будущий год. Так, в 2022 году он составит 11950 рублей на душу населения. Уже опубликовано официальное постановление на портале правовой информации. Для трудоспособного населения величину установили в размере 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля.

Отметим, что постановление вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря.

В 2021 году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля. Если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то с 1 января — по медианному среднедушевому доходу. Эта величина представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны.

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