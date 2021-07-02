В разгар пандемии коронавируса в ЦГБ Бердска снова сломался аппарат КТ для 106 000 горожан

В очереди в красной зоне в поликлиниках Бердска жители города последнюю неделю несколько раз говорили о том, что в Бердске не работает компьютерный томограф. Единственный на весь город. Даже самое простое, флюорографию, жители Микрорайона проходят в центре Бердска — в поликлинике №1. Сложно поверить, что в городе с населением более 100 тысяч человек всего один работающий рентген-кабинет, где можно сделать флюорографию, и ни одного работающего КТ.
- У нас очень хорошие врачи, они могут без современного обследования и поставить диагноз, и лечить. Но это стыдно. В Новосибирск приезжаю делать КТ, все уже знают, из Бердска. Все наши едут потому что, - рассказывала вчера, 1 июля, пациентка второй поликлиники.
- Вроде ж работал две недели назад КТ у нас, соседка проходила по направлению?- уточняли в очереди в красной зоне.
- Вот это ей повезло. Такой КТ, что постоянно ремонтируют. Зачем купили сразу такой нерабочий, - такой был ответ.
Сегодня, 2 июля, «Курьер. Среда. Бердск» в колл-центре взрослого поликлинического отделения уточнил, работает ли КТ в Бердске.
- Не работал КТ, но вы уточните по телефону 4-34-80,- ответили в колл-центре.
- КТ не работает. Когда будет работать? Да кто ж вам скажет, если только сегодня начали ремонтировать, - ответили в регистратуре.
В Новосибирской области растет число заболевщих коронавирусной инфекцией. Да и кроме ковида, КТ необходим при диагностике и лечении множества других заболеваний. Только платно можно сделать томограмму больному жителю Бердска.
А врачи оказываются виноватыми, когда не могут назначить КТ больному и советуют обратиться в платную клинику.