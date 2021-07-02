В детском лагере в Татарстане ребенок выпал из окна пятого этажа
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В детском лагере в Татарстане ребенок выпал из окна пятого этажа

2:41:357/2/2021Фото: Прокуратура РТ
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Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ребенок облокотился на москитную сетку

Страшное ЧП произошло в Татарстане. Там, в детском лагере ООО ЦР «Инженеры будущего+» ребенок выпал из окна. Как сообщили в прокуратуре республики, 9-летний мальчик выпал из окна, расположенного на пятом этаже здания. Выяснилось, что школьник играл со своими сверстниками и нечаянно облокотился на москитную сетку.

После ЧП пострадавшего ребенка доставили в ДРКБ Казани, на место происшествия выезжал и.о. прокурора Лаишевского района Денис Суглов. По данному факту надзорное ведомство начало проверку.

По информации министерства здравоохранения республики Татарстан, ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи пытаются его спасти.

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