В детском лагере в Татарстане ребенок выпал из окна пятого этажа

Страшное ЧП произошло в Татарстане. Там, в детском лагере ООО ЦР «Инженеры будущего+» ребенок выпал из окна. Как сообщили в прокуратуре республики, 9-летний мальчик выпал из окна, расположенного на пятом этаже здания. Выяснилось, что школьник играл со своими сверстниками и нечаянно облокотился на москитную сетку.
После ЧП пострадавшего ребенка доставили в ДРКБ Казани, на место происшествия выезжал и.о. прокурора Лаишевского района Денис Суглов. По данному факту надзорное ведомство начало проверку.
По информации министерства здравоохранения республики Татарстан, ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи пытаются его спасти.