Лидера группы "Воскресение" Алексея Романова госпитализировали с коронавирусом

Накануне стало известно, что лидер группы «Воскресение» Алексей Романов попал в больницу. Как оказалось, музыкант почувствовал недомогание еще 21 июня. У него появились кашель и одышка. Романов решил сделать тест и результат пришел положительный.
Но после того, как сатурация упала до 92%, было принято решение госпитализировать его в одну из городских больниц – ему стало совсем плохо. В настоящее время у него диагностирована двухсторонняя пневмония.
Сейчас Романов находится в московской больнице под наблюдением медиков. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Напомним, сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".