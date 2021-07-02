Путин подписал закон о выплате 10 000 рублей детям с 6 до 18 лет в августе 2021
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Путин подписал закон о выплате 10 000 рублей детям с 6 до 18 лет в августе 2021

3:05:487/2/2021Фото: pixabay
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Подать заявление можно до 1 ноября.

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Сюжет: Все пособия Путина
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Сегодня, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах для семей, имеющих детей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

- В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: 1. Произвести в августе – декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам РФ, проживающим на территории РФ: а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года); б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей), - говорится в тексте указа.

Отметим, что пособие будет перечислено на каждого ребенка. В случае, если выплата производится одному из родителей инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, указанных в подпункте "б" пункта, такая выплата осуществляется на каждого инвалида либо на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.

Перечисление этого пособия будет производить пенсионный фонд. Родители смогут обратиться за выплатой до 1 ноября.

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