Сайт Госуслуг рухнул после указа Путина о пособиях школьникам с 6 лет по 10 000 рублей

Сегодня, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты семьям с детьми. Через несколько минут после того, как эта информация появилась в СМИ, сайт Госуслуг рухнул. При попытке зайти на него появлялась надпись «Более 500 000 посетителей сейчас заказывают услуги. Попробуйте зайти позже».
Но те, кому все же удавалось попасть на сайт, были крайне разочарованы – подать заявление на эту выплату можно только с 15 июля. Так что всем семьям с детьми нужно набраться терпения.
Напомним, в целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: 1. Произвести в августе – декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам РФ, проживающим на территории РФ: а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года); б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).