Почему дергается глаз? Когда нужно обращаться к врачу
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Почему дергается глаз? Когда нужно обращаться к врачу

7:20:327/2/2021Фото: pixabay
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Если такое случается редко, то обычно на это не обращают внимание, и такое состояние проходит само собой. Однако если проблема возникает часто и мешает человеку, то возникает вопрос - в чем причина, что делать и к какому врачу идти.

глаз
Подергивание глаза напоминает нервный тик

Очень многие люди сталкиваются с такой проблемой, когда они ощущают подергивание нижнего века. Причем в большинстве случает это ощущает сам человек, испытывающий это состояние, при этом для окружающих его людей проблема остается незамеченной.

Такое состояние называется доброкачественной миокимией. Если такое случается редко, то обычно на это не обращают внимание, и такое состояние проходит само собой. Однако если проблема возникает часто и мешает человеку, то возникает вопрос - в чем причина, что делать и к какому врачу идти.

Причины подергивания глаза

Среди причин выделяют несколько:


  • Большая зрительная нагрузка
  • Стресс
  • Частый прием алкоголя или кофе. Сюда же можно отнести энергетические напитки и очень крепкий чай.
  • Слишком малое количество сна - невысыпание.

Что делать?

Если вы сами понимаете, что может являться причиной из вышеуказанных, стоит исправить положение соответственно причинам. Если пьете много кофе - сократить его потребление или отказаться от него. Высыпаться или снизить уровень стресса и так далее.

Если проблема стоит более серьезно, то вам может потребоваться помощь невропатолога или психиатра.

Если после принятых мер подергивания глаза не прекращаются, то нужно будет сдать анализы: общий анализ крови, а также кровь на уровень ферритина и ТТГ.

В самых тяжелых случаях могут помочь инъекции ботулотоксина в мышцу, которая "управляет" дергающимся веком.

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