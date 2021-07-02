Фекалии били фонтаном, а потом утекли в Обское море под Бердском: Вице-мэр Владимир Захаров рассказал на видео, когда аварию устранят
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Фекалии били фонтаном, а потом утекли в Обское море под Бердском: Вице-мэр Владимир Захаров рассказал на видео, когда аварию устранят

3:47:537/2/2021,Алиса ЕршоваФото: Алисы Ершовой
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В поселке Новом отключат воду на 3 часа, чтобы устранить аварию.

О жуткой фекальной аварии, когда стоки стекают к водохранилищу, рассказал Владимир Захаров
О жуткой фекальной аварии, когда стоки стекают к водохранилищу, рассказал Владимир Захаров

Вчера, 1 июля на коллекторе 800 в Бердске случилась авария - в результате прямо из-под земли били фекалии, а с вечера 1 июля они даже начали стекать в Обское море. Директор КБУ ранее рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что вода чистая и даже не пахнет - что ж, это предстоит выяснить экспертизе. Как сообщил вице-мэр Владимир Захаров, пробы воды были взяты за километр до происшествия и за километр после - сейчас данные обрабатываются, но вода, пообещал вице-мэр, будет очищена по всем нормативам.

2 июля Владимир Захаров провел пресс-подход возле здания администрации, в ходе которого рассказал, как будут бороться с аварией. Пообещали, что авария будет устранена через 3 часа, и тогда фекалии перестанут литься.

- К нам обращаются в администрацию и в пресс-центр по поводу ситуации с коллектором в районе поселка Геологов. Коллектор 800 сломался. Специалисты понимают, что главная задача в ремонте такого коллектора - остановить стоки. Стоки остановить невозможно. Люди пользуются водой, справляют какие-то свои потребности, так что остановить коллектор невозможно.

Основные работы, которыми занимался наш МУП, это убрать воду с коллектора, чтобы приступить к его ремонту. При 800 напорном коллекторе это достаточно трудно сделать. Все необходимые мероприятия, которые предписывают нормативы, они делали, пытались сбрасывать, кое-что стало получаться, но вчера вечером ситуация усугубилась. Часов в 6 нам поступила информация, что количество стоков увеличилось, и мы предприняли радикальные меры.

Вице-мэр рассказал, что для устранения последствий аварии придется перекрыть воду
Вице-мэр рассказал, что для устранения последствий аварии придется перекрыть воду

Совместно с администрацией Советского района и МУП КБУ мы решили, что котельная ТЭС-1 временно прекращает подачу воды части жителей Советского района: Кировское и Новый поселок. МУП КБУ сейчас устанавливает дополнительное оборудование, чтобы увеличить темпы снижения уровня воды в коллекторе, после чего приступает к ограничению поставки воды в поселок Новый, мы планируем на 3 часа поставку воды в поселок полностью прекратить. Это нам позволит в течение часа высвободить коллектор от стоков и приступить к его ремонту. Откачка воды машиной уже производится, потому что камера заполнена стоками и сразу приступить к работам невозможно.

Расстояние от воды до уровня дефектов порядка 60 см, в течение часа мы уже сможем приступить к работам по ликвидации дефектов на коллекторе. К началу ночи до нас дошла информация, что стоки дошли до водоема. Мы оцениваем их объем как 3 куба в час, примерно с 6 часов, то есть около 63 кубов ушли в водохранилище, - рассказал 2 июля на пресс-подходе вице-мэр по ЖКХ Владимир Захаров.

Также вице-мэр уточнил, что авария очень схожа с аварией на Ушакова. Владимир Захаров отметил, что и работники, и материалы для устранения дефекта есть, необходимо только откачать воду.

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