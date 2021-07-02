В Москве под окнами дома найден труп известного ученого Михаила Ломизе

Сегодня ночью, 2 июля, в Москве было обнаружено тело известного ученого Михаила Ломизе. Как стало известно, труп 88-летнего мужчины лежал под окнами одного из домов на улице Скульптора Мухиной в Москве.
По данным источников в правоохранительных органах, профессор выпал из окна 17 этажа в ночь на пятницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели пожилого мужчины, проводится проверка. Михаил Ломизе родился 21 сентября 1933 года в Тбилиси, окончил геологический факультет МГУ, являлся профессором кафедры динамической геологии.