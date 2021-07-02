Зараженных коронавирусом 171 жителя Новосибирской области нашли за сутки на 2 июля. Семь пациентом умерло

По данным оперативного штаба на утро 2 июля июня в регионе зарегистрировано 47 169 случаев коронавируса. За последние сутки выявлено 171 зараженных. При этом 41 839 пациентов выздоровели. За последние сутки такие пациентов - 112.
Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 69 лет, 71 год и женщины в возрасте 64 года, 74 года, 71 год, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 079 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 958 пациентов, в том числе 94 ребенка.
В отделениях реанимации борются за жизнь 366 человек. На ИВЛ находятся 83 пациента.