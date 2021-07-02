Путин назначил новым гендиректором "Общественного телевидения России" Виталия Игнатенко

Сегодня, 2 июля, Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому новым генеральным директором гендиректором АНО "Общественное телевидение России" назначается Виталий Игнатенко.
- Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России, - сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, что сегодня президент также подписал указ о назначении единовременного пособия семьям с детьми от 6 до 18 лет.