Путин назначил новым гендиректором "Общественного телевидения России" Виталия Игнатенко
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Путин назначил новым гендиректором "Общественного телевидения России" Виталия Игнатенко

3:52:127/2/2021Фото: pixabay
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Об этом уже подписан указ.

Путин подписал несколько новых указов

Сегодня, 2 июля, Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому новым генеральным директором гендиректором АНО "Общественное телевидение России" назначается Виталий Игнатенко.

- Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России, - сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что сегодня президент также подписал указ о назначении единовременного пособия семьям с детьми от 6 до 18 лет.

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