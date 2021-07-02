В Москве в жилом доме произошел взрыв. Подробности ЧП
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В Москве в жилом доме произошел взрыв. Подробности ЧП

4:02:577/2/2021Фото: pixabay
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Все случилось в самом центре столицы.

Взрыв произошел в Москве

Сегодня, 2 июля, в Москве произошло серьезное ЧП. В жилом доме на улице Качалинской произошел взрыв. Рвануло на 8 этаже дома, к счастью, горения нет. В настоящее время спасатели проводят разведку.

На место прибыли все экстренные службы. По данным из открытых источников, по адресу, где произошло ЧП, находится девятиэтажный дом. По данным экстренных служб, в доме взорвались три баллончика для заправки зажигалок. Все произошло на балконе. Предварительно, никто не пострадал. Но в момент ЧП в квартире находилась женщина.

Отметим, что сегодня в Нижнем Новгороде также произошел взрыв в квартире многоквартирного дома. Пострадали три человека. Они госпитализированы. По предварительным данным, произошла утечка газа.

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