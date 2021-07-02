"Это успех всего города": Туалеты в МясоRoob и Академии кофе "зашли" жителям Бердска
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"Это успех всего города": Туалеты в МясоRoob и Академии кофе "зашли" жителям Бердска

4:25:267/2/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане с энтузиазмом откликнулись на радушие и гостеприимство новых брендов в городе.

Бердчане ждут открытия кафе на площади Горького с нетерпением

В соцсетях Бердска обсуждают скорое открытие на площади Горького в Бердске здания, в котором разместятся сразу два кафе. Академия Кофе и бургерная МясоRoob откроют свои двери для бердчан во второй половине лета. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», самое главное — и в Академии Кофе и в бургерной МясоRoob есть туалет. Целых два туалета появится в центре Бердска на оживленной улице Ленина и не менее оживленной площади Горького.

В кафе Академия Кофе, расположенном в Академгородке, на Морском проспекте, 2, в туалет в кафе пускают всех, совсем не обязательно что-то покупать.
- Компания придерживается такой политики, что для посещения туалета кофе покупать не обязательно,- сообщили сотрудники Академии Кофе.
В бургерной МясоRoob на Красном проспекте,17 и в Академгородке на Морском проспекте, 2 доступ в туалет абсолютно свободный тоже. Бердчане с энтузиазмом откликнулись на радушие и гостеприимство новых брендов в городе.

- Я думала, кафе открывают, а нет. Туалет! Так вот придёшь бургеров отведать, а там очередь из мамашек с детьми и иных жаждущих справить нужду в центре города,- восклицает Елена.
- Это успех всего города,- считает Алек.
- Ну так ребята с козырей зашли. Что предложить Бердску? Уникальное меню? Хорошую атмосферу заведения ? Приятный сервис? Нет, предложим туалет!- разгадал хитроумный план новоселов бердчанин.

- Ни в одном городе нет строений на площади, по сути противозаконно это. А тут благое дело якобы - общественный туалет. А бургеры - это так, дополнение, чтоб здание не пустовало, но изначально это туалет, - пишет Евгения.
- Я думаю, все по привычке будут справлять нужду по кустикам и прочим закоулкам. В «Асторе» туалет бесплатный, а вокруг торгового центра за каждым углом туалет. Это очень показательно ,- считает Анастасия.
- Зато я знаю, что меня спасет на площади Горького, если пойму, что не добегу 200 метров до дома, - смеется Алек.
Кто бы что не говорил, а бердчане ждут открытия кафе этих двух известных брендов с двойным нетерпением.

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