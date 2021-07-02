Магнитная буря 4 июля ударит по здоровью: Как облегчить свое состояние и избежать скачков давления?
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Магнитная буря 4 июля ударит по здоровью: Как облегчить свое состояние и избежать скачков давления?

8:20:487/2/2021Фото: pixabay
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Метеозависимым рекомендуется в этот день больше отдыхать, выспаться накануне и оградить себя от стрессовых ситуаций и конфликтов.

солнце
Сила ударов будет 4 баллов

Осталось совсем немного до неблагоприятных периодов в июле 2021 года. Уже 4 июля начнется первая магнитная буря месяца, сила ударов которой будет на уровне 4 баллов. Буря продлится одни сутки.

Метеозависимым рекомендуется в этот день больше отдыхать, выспаться накануне и оградить себя от стрессовых ситуаций и конфликтов.

Чаще всего возникают такие недомогания, как:


  • головная боль,
  • перепады артериального давления, перерастающие в гипертонические кризы,
  • повышенная усталость,
  • раздражительность.

Пересмотрите ваше питание - уберите все тяжелое, жирное и жареное, ограничьте употребление соли. Сделайте упор на овощи и фрукты. Сейчас активно пошли ягоды - разгрузочный день пойдет только на пользу вашему организму.

Откажитесь от кофе и алкоголя, не пейте крепкий чай и энергетические напитки.

Следующие две бури ожидаются в середине месяца практически одна за другой. Одна пройдет 8-10 июня, затем сразу начнется вторая - с 11 по 13 июля включительно. Последняя буря будет самой сильной - около 5 баллов. Потому все рекомендации медиков остаются актуальными на постоянное время.

Берегите себя и будьте здоровы.

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