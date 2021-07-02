Магнитная буря 4 июля ударит по здоровью: Как облегчить свое состояние и избежать скачков давления?

Осталось совсем немного до неблагоприятных периодов в июле 2021 года. Уже 4 июля начнется первая магнитная буря месяца, сила ударов которой будет на уровне 4 баллов. Буря продлится одни сутки.
Метеозависимым рекомендуется в этот день больше отдыхать, выспаться накануне и оградить себя от стрессовых ситуаций и конфликтов.
Чаще всего возникают такие недомогания, как:
- головная боль,
- перепады артериального давления, перерастающие в гипертонические кризы,
- повышенная усталость,
- раздражительность.
Пересмотрите ваше питание - уберите все тяжелое, жирное и жареное, ограничьте употребление соли. Сделайте упор на овощи и фрукты. Сейчас активно пошли ягоды - разгрузочный день пойдет только на пользу вашему организму.
Откажитесь от кофе и алкоголя, не пейте крепкий чай и энергетические напитки.
Следующие две бури ожидаются в середине месяца практически одна за другой. Одна пройдет 8-10 июня, затем сразу начнется вторая - с 11 по 13 июля включительно. Последняя буря будет самой сильной - около 5 баллов. Потому все рекомендации медиков остаются актуальными на постоянное время.
Берегите себя и будьте здоровы.