Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире

Сегодня, в подмосковном городе Коломна произошло ЧП. Там, в своей квартире был найден мертвым мэр города Денис Лебедев. Предварительная причина смерти градоначальника – самоубийство. Об этом сообщают правоохранительные органы.
- Глава Коломенского городского округа найден мертвым в квартире. Предварительно – самоубийство, - сообщили стражи порядка.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, на место для координации действий правоохранительных органов выехали первый заместитель прокурора ведомства Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов.
Отметим, что свой пост Лебедев занимал с октября 2016 года.