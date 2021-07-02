Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире
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Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире

4:28:357/2/2021Фото: Администрация Коломенского городского округа Московской области
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По предварительной информации, он сам свел счеты с жизнью.

Мэр Коломны покончил жизнь самоубийством

Сегодня, в подмосковном городе Коломна произошло ЧП. Там, в своей квартире был найден мертвым мэр города Денис Лебедев. Предварительная причина смерти градоначальника – самоубийство. Об этом сообщают правоохранительные органы.

- Глава Коломенского городского округа найден мертвым в квартире. Предварительно – самоубийство, - сообщили стражи порядка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, на место для координации действий правоохранительных органов выехали первый заместитель прокурора ведомства Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

Отметим, что свой пост Лебедев занимал с октября 2016 года.

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