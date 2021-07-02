В России снова выросло число заболевших коронавирусом: 23 218 человек за сутки на 2 июля

Сегодня, 2 июля, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил новую статистику по заболевшим. Так, за минувшие сутки выявили 23 218 зараженных коронавирусом. Также сообщается, что за сутки в стране скончались 679 человек. Это новый антирекорд по числу умерших за время пандемии: в четверг было 672, в среду - 669 скончавшихся. Наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в Москве - 112 и Санкт-Петербурге - 101. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 136 565.
Отметим, что в Москве выявили 6893 новых зараженных, в Питере 1671, в Московской области 2488 человек.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".