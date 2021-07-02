Как отличить коронавирус от ОРВИ: Названы самые главные различия симптомов

ОРВИ можно легко принять за начало коронавируса, однако существуют отличительные признаки, при которых понятно, что произошло заражение COVID-19.
Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала в интервью "Известиям" по каким симптомам можно точно определить заражение.
К типичным признакам коронавируса относятся потеря вкуса и обоняния, высокая температура, превышающая показатель 38,5 градусов, ощущение нехватки воздуха, частый сухой кашель и слабость. Если данные признаки присутствуют, необходимо сделать тест ПЦР. Также нужно обратиться к специалистам, которые назначат лечение, соответствующее этапу развития инфекции, так как лекарства от коронавируса нет.
- Патогенетическая терапия подбирается в зависимости от тяжести заболевания. К ней относятся различные противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, ингибиторы рецептора ИЛ-6), препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) <…> решение об их назначении может принять только врач, — заключила доктор.