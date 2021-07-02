Как отличить коронавирус от ОРВИ: Названы самые главные различия симптомов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как отличить коронавирус от ОРВИ: Названы самые главные различия симптомов

5:43:007/2/2021Фото: Pixabay
0

При наличии высокой температуры — выше 38,5 градусов, потере вкуса и обоняния, нехватки воздуха нужно срочно обращаться к врачу.

Как отличить ОРВИ от коронавируса рассказала врач

ОРВИ можно легко принять за начало коронавируса, однако существуют отличительные признаки, при которых понятно, что произошло заражение COVID-19.

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала в интервью "Известиям" по каким симптомам можно точно определить заражение.

К типичным признакам коронавируса относятся потеря вкуса и обоняния, высокая температура, превышающая показатель 38,5 градусов, ощущение нехватки воздуха, частый сухой кашель и слабость. Если данные признаки присутствуют, необходимо сделать тест ПЦР. Также нужно обратиться к специалистам, которые назначат лечение, соответствующее этапу развития инфекции, так как лекарства от коронавируса нет.

- Патогенетическая терапия подбирается в зависимости от тяжести заболевания. К ней относятся различные противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, ингибиторы рецептора ИЛ-6), препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) <…> решение об их назначении может принять только врач, — заключила доктор.

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Арзамасова призналась, почему вышла замуж за фигуриста Авербуха
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Дьяченко госпитализирован: причина названа
симптомыкоронавирусотличить от ОРВИ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы внимательно следите за состоянием своего здоровья?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как отличить коронавирус от ОРВИ: Названы самые главные различия симптомов
    5:43:00 7/2/2021
    Как отличить коронавирус от ОРВИ: Названы самые главные различия симптомов
    БердскС рассвета стоят в очереди ради "Арепливира" за 5 080 рублей пациенты с красными глазами от лихорадки и удушающим кашлем в красную зону ЦГБ Бердска
    5:29:05 7/2/2021
    С рассвета стоят в очереди ради "Арепливира" за 5 080 рублей пациенты с красными глазами от лихорадки и удушающим кашлем в красную зону ЦГБ Бердска
    БердскПроверки продолжаются: руководство минздрава проконтролировало работу первичного поликлинического звена Бердска
    5:27:19 7/2/2021
    Проверки продолжаются: руководство минздрава проконтролировало работу первичного поликлинического звена Бердска
    Новолуние 10 июля 2021 года: Что можно и точно нельзя делать на невидимой луне в середине лета
    5:20:05 7/2/2021
    Новолуние 10 июля 2021 года: Что можно и точно нельзя делать на невидимой луне в середине лета
    БердскНа птицефабрике бизнесмена Голубева в Бердске уволили конюха за сообщение о массовой гибели птицы
    5:19:48 7/2/2021
    На птицефабрике бизнесмена Голубева в Бердске уволили конюха за сообщение о массовой гибели птицы
    В России впервые продали с молотка единственное жилье банкрота
    5:10:20 7/2/2021
    В России впервые продали с молотка единственное жилье банкрота
    В Москве пациентов с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию
    5:03:07 7/2/2021
    В Москве пациентов с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию
    В России снова выросло число заболевших коронавирусом: 23 218 человек за сутки на 2 июля
    4:43:21 7/2/2021
    В России снова выросло число заболевших коронавирусом: 23 218 человек за сутки на 2 июля
    Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире
    4:28:35 7/2/2021
    Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире
    Бердск"Это успех всего города": Туалеты в МясоRoob и Академии кофе "зашли" жителям Бердска
    4:25:26 7/2/2021
    "Это успех всего города": Туалеты в МясоRoob и Академии кофе "зашли" жителям Бердска