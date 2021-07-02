Как правильно пасынковать помидоры?
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Как правильно пасынковать помидоры?

9:20:377/2/2021Фото: pixabay
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Если не проводить пасынкование, то на одной плодоносящей ветви может развиться до 6 бесполезных ветвей, тогда куст будет тратить силы на питание зеленой кроны растения, а не на формирование плодов.

помидоры
Если помидоры не пасынковать, урожай будет скудным

Пасынкование помидоров - это обязательное мероприятие, без которого ваши помидоры будут мелкими и принесут очень маленький урожай.

Выполнение этой процедуры не является чем то сложным и не требует специальных навыков или инструментов.

Рассада помидоров в процессе роста имеет свойство сильно разветвляться. Пока она растет, в пазухах листьев на помидорах появляются боковые отростки. Вот их и называют пасынками. А пасынкование предполагает их удаление, чтобы растение не тратило силы на развитие ненужной кроны.

Удаляя пасынки, мы оставляем только те ветви куста, которые точно будут плодоносить. Если не проводить пасынкование, то на одной плодоносящей ветви может развиться до 6 бесполезных ветвей, тогда куст будет тратить силы на питание зеленой кроны растения, а не на формирование плодов.

Первое пасынкование проводится обязательно на первой цветущей ветке. Удалить пасынки нужно до того, как они достигнут размера 5 сантиметров. Удаляются пасынки путем обламывания или прищипывания.

Все пасынки ниже плодоносящей ветви обязательно убираются. Те, которые выше, можно оставить в надежде на то, что там тоже будет образовываться завязь.

Лучше всего проводить эту процедуру рано утром. Следите, чтобы сок растения не попадал на соседние кусты. Это делается в целях профилактики заболеваний - если вдруг один из кустов болен, но вы еще не заметили признаков болезни.

Когда проводите пасынкование - удите самые нижние листья растения, которые касаются земли. Обратите внимание на ствол - он ложен быть сухим.

В июле или августе проводится второе пасынкование с прищипыванием верхушки, чтобы остановить рост куста.

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