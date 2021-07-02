В Москве пациентов с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что все пациенты с симптомами ОРВИ должны будут соблюдать самоизояляцию до тех пор. Пока им не придет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
- Последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги. Исходя из этой ситуации, мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции, - сказала Ракова.
Также, уже с сегодняшнего дня у пациентов будут брать антиген-тест к ковиду, он позволит буквально за 20 минут предварительно диагностировать коронавирус. Причем брать такой тест будут не только у людей с симптомами ОРВИ, но и у тех, кто с ними проживает.
- Это позволит незамедлительно приступить к лечению и выдать все необходимые лекарства. Надеюсь, что эта мера позволит нам на более ранней стадии обеспечить эффективное лечение и снизить количество тяжелых случаев, а также быстрее прервать цепочку распространения, - добавила Ракова.