Лунный календарь сделок, подписания договоров и обращения в инстанции в июле 2021 года: Благоприятные и неблагоприятные дни

На любой вид деятельности луна в разные дни месяца оказывает различное влияние. Это объясняется процентом освещенности ночного светила и его прохождением по различным знакам зодиака.
Для любых финансовых операций, а также заключения сделок, подписания договоров и ведения переговоров есть свои благоприятные и неблагоприятные дни.
Ориентируясь на данные лунного календаря, можно более благоприятно спланировать ваши дела.
Хорошие дни для новых начинаний в бизнесе и для его открытия: 1, 2, 4, 7, 11, 14, 20, 23, 29, 30, 31 июля.
Дни нейтральные, но требуют вашего повышенного внимания: 12, 13, 18, 21, 26.
Самые худшие дни для подписания бумаг и принятия решений: 3, 5, 6, 17, 25, 28.
Сложное время для договоров и переговоров: 1 июля до 04:23:06, 17 июля с 21:39:07, 18 июля, 19 июля, 20 июля до 00:10:49, 26 июля с 06:31:25, 27 июля, 28 июля до 12:59:59 (время московское).
Неблагоприятное время: 15 июля с 17:34:38, 16 июля, 17 июля до 21:39:07.