В России впервые продали с молотка единственное жилье банкрота
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В России впервые продали с молотка единственное жилье банкрота

5:10:207/2/2021Фото: pixabay
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Теперь юристы опасаются множества подобных дел.

У банкрота продали единственное жилье

В России состоялись первые торги по продаже единственного жилья банкрота. Три кода должник и кредиторы судили, но последние победили. Квартиру должника продали и предоставили ему новое жилье, в пять раз меньше предыдущего.

По итогам банкротных торгов 22 июня единственная квартира Аркадия Поторочина была продана ООО «Правознай» за 8,25 млн руб. (начальная цена составляла 9,1 млн руб.), следует из данных ЕФРСБ. История началась в мае 2018 года. Тогда Поторочин был признан банкротом с долгом в 21 миллион. Он просил исключить из общей конкурсной массы свою двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147 квадратов, мотивировав это тем, что это его единственное жилье. В июле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его просьбу, но кассация в январе 2019 года отправила спор на новое рассмотрение.

Но так как у него не было другого жилья, кредиторов это не устроило. В феврале 2019 года они проголосовали за замену двухуровневой квартиры на «однушку» в том же городе площадью 31,7 кв. м (при соцнорме в 10 кв. м), учитывая, что должник холост и не имеет иждивенцев. После этого суды на втором круге рассмотрения отклонили ходатайство банкрота о защите «роскошного жилья», отметив, что новая квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

Через год должник снова попытался вернуть себе квартиру, По его мнению, замещение квартиры противоречит постановлению Конституционного суда (КС) от 14 мая 2012 года, которое исключает такую возможность до внесения изменений в закон, а действия кредиторов «фактически лишают гражданина частной собственности». Господин Поторочин также сослался на позицию Верховного суда (ВС) по делу Дмитрия Стружкина о том, что кредиторы не вправе навязать должнику замещающее жилье. Но в итоге, суд не стал менять свое решение – квартиру признали слишком роскошной и пустили с торгов, сообщает Коммерсант.

Отметим, что это первый случай в России и юристы опасаются, что начнется целая волна таких дел.

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